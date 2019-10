Chile en llamas: protestas, estado de emergencia y militares en las calles

Luego de la jornada convulsionada que vivió en horas de la tarde y noche del viernes 18 la ciudad de Santiago, durante la medianoche de este sábado 19 de octubre el presidente Sebastián Piñera tomó la decisión de decretar Estado de Emergencia, que se reflejó en la presencia de militares en las calles, como hacía tiempo no se veía.



Además del estado de emergencia, el gobierno del conservador Piñera invocó la ley de seguridad del Estado, una legislación que regula los delitos contra la seguridad interior del país y que endurece las penas.



La denominada "Evasión Masiva", en la que cientos y cientos de jóvenes ingresaron sin pagar al Metro (subte) de Santiago de Chile durante esta semana, en protesta por el anuncio del aumento de los pasajes, dejó un saldo muy alto de daños en estaciones y trenes, que probablemente seguirá creciendo.



A la falta de Metro se sumaron el colapso del sistema Transantiago y las barricadas puestas por los manifestantes, quienes desviaban el tráfico, al tiempo que la ciudad se estremecía con el ruido de los "cacerolazos" espontáneos, que continúan este sábado en Santiago y también en Coyhaique, Valparaíso Temuco y Concepción, entre otras ciudades, según informó Radio Universidad de Chile.



En el saldo de daños destaca el incendio registrado en el edificio de la distribuidora de electricidad en Santiago centro.



"Que protesten como lo hicieron los profesores, tranquilos. No así como lo hacen estos chicos, cubriéndose la cara con capuchas", dijo a Télam Adela, una vecina y comerciante del céntrico barrio Franklin.



En total 41 de las estaciones que conforman el sistema Metro de Santiago sufrieron daños en distintos niveles: molinetes, boleterías, escaleras mecánicas y hasta elevadores quedaron destrozados.



"Me parece bien por un lado, porque están reclamando sus derechos para no quedarse callados y pase a peor, pero a la vez mal porque daña las instalaciones que usas y cosas así", señaló Fernando, trabajador y residente en la comuna capitalina de San Joaquín.



El Metro no funcionará durante el fin de semana, mientras se hacen los trabajos de recuperación en cada una de las estaciones afectadas, y hay incertidumbre sobre cuándo volverá a funcionar correctamente.



"No sería responsable de mi parte darle un diagnóstico de cuándo va a estar operativa la estación nuevamente", declaró a Télam Nicolás Segura, jefe de turno de la compañía ARG Montajes, contratista que hace las reparaciones a la Estación Franklin, custodiada por Carabineros.



Por su parte el Jefe de Zona Metropolitana, José Rivera Aedo anunció el balance de heridos y daños tras las manifestaciones de este viernes: 308 detenciones civiles como consecuencia de las manifestaciones; 156 funcionarios de Carabineros heridos, 5 de ellos de gravedad; 24 civiles lesionados, según cifras del Ministerio de Salud, algunos con impactos de bala; y cerca de 49 vehículos policiales dañados.



Se informó que hay 16 colectivos dañados, de los cuales 6 fueron totalmente calcinados en la Rotonda Grecia, afectando la circulación de la avenida que une a las comunas de Ñuñoa y Peñalolén.



En este sentido Transantiago sumó 300 colectivos para reforzar el sistema de transporte superficial, distribuidos en ocho tramos distintos, según informó el la secretaría regional (Seremi) de Transporte.



El General de División Javier Iturriaga del Campo, designado por Piñera para manejar el Estado de Emergencia, especificó que estará prohibido cualquier evento masivo como "partidos de fútbol o conciertos que reúnan entre 2.000 o 3.000 personas", debido a que para esto "lo faculta la Ley".



En consecuencia quedaron suspendidos todos los partidos de fútbol profesional programados para desarrollarse este fin de semana en Santiago, así como el concierto Festival de las 40 horas.



Entre tanto, en la Comuna de Santiago, el alcalde (Intendente) Felipe Alessandri informó que la Red de Salud municipal "funciona normalmente. Hay equipos en terreno revisando plantas físicas y conexiones, todo en perfectas condiciones. El SAPU está operativo y se reforzó el equipo con médicos y técnicos y ambulancias para traslado de pacientes".



Por otra parte, la municipalidad de La Florida anunció la suspensión de actividades escolares en la comuna mencionada durante los días lunes 21 y martes 22 de octubre. Se espera que otras municipalidades se unan y anuncien medidas similares.



Este sábado las manifestaciones continuaron, principalmente desde la céntrica Plaza Italia, donde cerca del mediodía siguieron llegando manifestantes, muchos de ellos con sus rostros cubiertos.



La plaza Italia fue recuperada a primeras horas de la tarde por efectivos del Ejército, lo que fue reflejado por el canal de TV Chilevisión con una placa que remite a épocas lejanas: "Militares toman el control de Plaza Italia".



Posteriormente se fue intensificando con la respuesta de Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes usaron carros lanza agua y tiraron con balines de goma a los manifestantes, y aproximadamente a las 13:30 se les sumó presencia militar.