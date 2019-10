La ortodoncia cumple más que una función estética

Especialistas en Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste (Founne) sostuvieron que la ortodoncia no solo cumple una función estética, sino también contribuye a mantener una buena salud bucodental. En este sentido, comentaron sobre cuándo deben usarse, las ventajas que trae aparejado el uso de estos tratamientos y acerca de las consultas más frecuentes de los pacientes respecto al uso de estos aparatos bucales.

“Cuando se inicia un tratamiento de ortodoncia pueden surgir distintas dudas y, a veces, la falta de información puede llevar a crear falsas expectativas que pueden disminuir la consulta de los pacientes”, dijo Raquel González, docente y jefa del Servicio de Ortodoncia del Hospital Odontológico de la Founne.

González aseguró que “la ortodoncia no tiene únicamente una finalidad estética, aunque el 80% de los pacientes son atendidos por este motivo”. “Este tratamiento es también fundamental para corregir y obtener una buena oclusión, además de funciones masticatorias y fonéticas correctas, por ende, salud bucal integral”, comentó la especialista.

“La maloclusión también predispone a la gingivitis y caries, porque los dientes que están desalineados y con poco espacio dificultan una correcta higiene bucal”, agregó, y sobre cuál es el momento para colocarse, indicó que “en los niños con dentición primaria hay pequeños signos que nos pueden mostrar alteraciones futuras, para ello es muy importante que se realicen controles odontológicos periódicos, no solamente para la detección de caries, sino también de problemas oclusales, que se pueden evidenciar desde edades muy tempranas”.

También comentó que “las funciones de masticación y deglución son ideales cuando hay una buena oclusión”.

“Estadísticamente también hay casos en donde hay ciertos fonemas que un niño o un adolescente no puede pronunciar por no tener una buena oclusión, o bien no posee un correcto cierre bucal que genera respiración bucal o repercute en su competencia bilabial”, explicó y recomendó “un tratamiento, ni bien se detecta la alteración, a cualquier edad, pero con un tratamiento adaptado al niño, comenzando con la colocación de aparatos sencillos”.

Otros especialistas de la Founne señalaron que la duración de los tratamientos dependerá del tipo de alteración a corregir: a mayor complejidad, más tiempo se puede necesitar. También depende de la colaboración del paciente, al llevar a cabo los cuidados y asistir a los controles periódicos.