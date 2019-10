La provincia dispondrá de 268 colegios para las elecciones del domingo

Unas 268 escuelas de la provincia estarán afectadas a las elecciones presidenciales del próximo domingo: 62 serán de Capital, y 206 del interior. Debido a esto, en dichos establecimientos no habrá clases este viernes, ya que deberán prepararse los ambientes para los comicios; y tampoco el lunes, aunque solo en el turno de la mañana. Al igual que en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) de agosto, en varias escuelas se realizan arreglos edilicios generales, y se ultiman detalles de acondicionamiento.

Más allá de esto, vale recordar que existen algunos colegios que requieren de arreglos más profundos, y que aún no han tenido respuestas por parte de las autoridades. Ejemplo de esto es la Escuela Nº 7 “Isabel Vera”, en donde se inauguró una refacción casi total del establecimiento en 2016, con la inclusión de un ascensor que funcionó sólo durante esos primeros días, ya que, tres años después, no sólo que el elevador sigue fuera de servicio; sino que se sumó la rotura de un sector del techo, además del constante corte del suministro de agua corriente.

Además, en la Nº 34 “El Santo de la Espada”, hay algunos sanitarios están deteriorados producto de pérdidas en el agua corriente, puertas caídas y otros desperfectos.

De igual forma, se destaca que las jornadas electorales suelen ser “tranquilas” pese a inconvenientes edilicios o de limpieza, y por ende las actividades áulicas suelen retomarse al día siguiente de manera normal durante el turno tarde.