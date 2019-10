Alistan controles para evitar la venta de pirotecnia de estruendo

A partir de mayo de este año rige la ordenanza que prohíbe la venta y el uso de pirotecnia de estruendo, por lo que el Municipio prepara equipos de inspectores que realizarán controles en los locales para evitar infracciones. Así, a dos meses de las fiestas de fin de año, intentarán hacer cumplir la normativa e informar a los comerciantes para evitar complicaciones.

Al respecto, el secretario de Ambiente del Municipio, Javier Rodríguez, comentó a El Litoral que “estamos alistando las recorridas que vamos a hacer para controlar que se cumpla con la ordenanza”. Del mismo modo, adelantó que “la idea es anticiparse y no arrancar con los operativos ya cerca de las fiestas”.

Vale recordar que la normativa estipula los artefactos que están permitidos y los que no, prohibiendo los que producen estruendos fuertes y que afectan a las personas, sobre todo a los que tienen algún trastorno del espectro autista, y también a las mascotas.

De esta manera, los elementos que sólo producen luces o un estallido leve, como los que utilizan los más pequeños, podrán ser comercializados y utilizados sin inconvenientes. Para ello, instruyen a los inspectores para que los controles sean eficientes y puedan detectar situaciones irregulares.

Según comentaron desde el área de Ambiente de la Comuna, la idea de realizar operativos con anticipación es para garantizar el cumplimiento de la norma y, además, no generar pérdidas económicas a los comerciantes. De esta manera, realizarán también un trabajo de información y concientización para evitar que los locales realicen compras y armen un stock que luego no podrán comercializar.

En caso de detectar incumplimientos más cerca de Navidad y de Año Nuevo, los inspectores deberán labrar las actas de infracción correspondiente a los negocios. Además, seguirán con el control para no permitir la venta callejera de pirotecnia, algo que se encuentra prohibido incluso desde antes de la sanción de la última ordenanza, por considerar peligrosos a los productos no aprobados.