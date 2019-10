Estudiantes volvió al triunfo frente Central Córdoba

Estudiantes de La Plata se reencontró con el triunfo al vencer anoche a Central Córdoba, en Santiago del Estero, por uno a cero, en un partido correspondiente a la décima fecha de la Superliga de fútbol de Primera División.

El único gol del partido lo marcó Facundo Sánchez, a los 22 minutos de la segunda etapa, tras capitalizar de cabeza un centro de la izquierda enviado por el delantero colombiano Edwar López.

En el balance final el conjunto visitante hizo méritos suficientes para alcanzar el triunfo en base al dominio ejercido en el mediocampo, principalmente en el segundo tiempo, cuando los santiagueños se quedaron con un hombre menos por expulsión del defensor Nicolás Correa.

En el primer tiempo los dirigidos por Gabriel Milito, que llegó al encuentro en la cuerda floja, se adelantaron en el terreno y en base al despliegue de sus volantes logró un mayor control del balón y generó claras situaciones que no llegó a concretar por la seguridad del arquero Diego Rodríguez y la mala puntería de sus delanteros.

Central Córdoba, que se vio superado en el medio campo, se vio obligado a apelar a un ineficaz contraataque que no llegó a inquietar a la segura defensa del conjunto visitante.

En la etapa complementaria los dirigidos por Gustavo Coleoni se adelantaron en el terreno y con un jugador menos por expulsión de Correa lograron llegar hasta inmediaciones de la valla del seguro arquero Mariano Andújar, al que no pudieron doblegar.

Estudiantes se dedicó entonces a contraatacar y cerca estuvo de aumentar cifras en el marcador sobre el final del encuentro, pero aunque no lo logró, igualmente festejó largamente la victoria, mientras que los santiagueños volvieron a entrar en zona de descenso.