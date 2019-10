Regatas será el primero de los equipos correntinos en salir a jugar por la Liga

Regatas Corrientes, San Martín, Comunicaciones de Mercedes y el resto de los equipos que compiten en la Liga Nacional de Básquetbol ya tienen fixture hasta fin de año, según el calendario dado a conocer ayer por la Asociación de Clubes (AdC).

La temporada 2019-2020 de la Liga arrancará con el duelo entre el tetracampeón San Lorenzo de Almagro ante el reciente ascendido Platense, el sábado 9 de noviembre desde las 20 en el Estadio de Obras, con transmisión de TyC Sports.

Ese mismo día debutará Regatas Corrientes, en condición de local, contra Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. El domingo 10 lo hará Comunicaciones de Mercedes, también como anfitrión, contra Atenas de Córdoba. El lunes 11, por su lado, saldrá a escena San Martín en su cancha frente al elenco de Comodoro Rivadavia que hará su segunda escala por la región.

Será la 36ª temporada de la Liga, tercera consecutiva con tres representantes correntinos en la competición. La fase regular que se disputará entre el 9 de noviembre y el 5 de mayo otorgará la clasificación playoffs del 1° al 8° para ir por el campeonato, mientras que del 9° al 16° puesto jugarán una Liguilla que clasificará a la Liga Sudamericana y el torneo Interligas.

Según el calendario que dio a conocer la AdC, el primer clásico de la ciudad de la temporada de Liga se disputará el 10 de diciembre en el Fortín Rojinegro.

Vale mencionar que la fecha inicial de arranque de temporada estaba pactada para el 2 de noviembre. Finalmente ese día comenzarán los playoffs del torneo Súper 20 que está en curso y que serán clasificatorios para el Final Four a disputarse a fin de año.

Si bien informó las fechas del calendario, la AdC divulgó el fixture de la Liga hasta el 22 de diciembre, fecha en que comenzará el receso de fin de año.

Plazas internacionales

El campeón y subcampeón de la Liga tienen cupo no transferible para participar en la Champions League de Básquetbol de América.

En tanto que el campeón del Súper 20 y el tercero de la Liga tienen cupo no transferible para participar en la Liga Sudamericana.

Además el cuarto de la Liga y el primero, segundo y tercero de la Liguilla tienen cupo no transferible para participar en el Torneo Interligas.