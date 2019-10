Alberto Fernández pidió "dar vuelta la página oprobiosa que se comenzó a escribir en 2015"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, cerraron esta tarde en Mar del Plata su campaña con vistas a las elecciones generales del próximo domingo.

En un escenario montado en la tradicional rambla de la ciudad balnearia, ambos candidatos compartieron el escenario con el postulante a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Fernanda Raverta, quien aspira a la intendencia de General Pueyrredón.

"Con Cristina vamos a poner de pie a la Argentina. Hoy no es un día más para mí. Ni tampoco fue una experiencia más para alguien que abrazó la política desde los 14 años. Tengo grandes momentos guardados en mi memoria, como el día que conocí a Néstor y el día que me reencontré con Cristina Kirchner", arrancó su discurso Alberto Fernández.

"Me dijo Néstor en 2002: 'Seamos nosotros los que levantamos la bandera del mejor progresismo'. Allá por 2002 nos pusimos a convocar argentinos. Nos encontramos con muchos compañeros del peronismo y no peronistas, radicales, socialistas, y construimos una fuerza, que nos dio la victoria en 2003, en 2007 y volvió a ganar en 2011. Han pasado muchos años, pero está más viva que nunca, está aquí, porque somos la esencia misma de lo que el pueblo argentino quiere. Así, un día vino Cristina y me dijo 'Alberto es tu turno'. Gracias Cristina. Somos la esencia misma de lo que el pueblo argentino quiere", insistió Fernández.

Luego hizo un paralelismo con el gobierno actual: "Ellos representan los intereses de los bancos. Nosotros entre los bancos y los jubilados, elegimos los jubilados. Entre los bancos y la educación pública, elegimos la educación pública".

"El domingo tenemos que dar vuelta una página oprobiosa que se comenzó a escribir el 10 de diciembre de 2015. Desde el primer día vamos a ocuparnos de sacar del lugar donde quedaron los cinco millones de pobres que deja Macri. Como decía Raúl Alfonsín, vamos a aplicar la ética de la solidaridad, y al que se cayó al pozo vamos a tenderle la mano para que vuelva a estar con nosotros", remarcó Fernández, y agregó: "Sabemos lo que hay que hacer para que la Argentina se ponga de pie. Cada uno de ustedes deben saber que en cada discurso que damos estamos firmando un contrato moral y ético con ustedes, para hacer una Argentina que vuelva a crecer".

El candidato del Frente de Todos pidió: "Vamos a convocar a todas y todos los argentinos. Al argentino que quiera una Argentina justa, solidaria, con trabajo, con educación y salud pública, abracémoslo, sumémoslo y hagamos entre todos la Argentina que nos merecemos. Les pido un favor para que la Argentina que creemos sea realidad".

