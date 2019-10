Inauguraron obras para evitar aislamiento en San Isidro y el nuevo hospital de Lavalle

El gobernador Gustavo Valdés ayer presidió el acto de inauguración de las obras de alcantarillado de una ruta que comunica el área urbana de San Isidro con los distintos parajes que son parte de su jurisdicción. También hizo anuncio sobre otras obras que se ejecutarán en la zona. Luego, el ministro de Salud Ricardo Cardozo, en representación de la Provincia, habilitó el nuevo hospital de Lavalle que comenzará a funcionar hoy.

Al mediodía se concretó el primer corte de cintas. Pero previo a ello, hubo varias alocuciones: el del directorio de Vialidad Provincial, Mario Encina Marín, un poblador de la zona y Valdés.

“Estas alcantarillas son de hormigón armado, una de ellas es de tres luces y las restantes, de dos luces. Esto permite un mejor y mayor escurrimiento de agua de intensas lluvias. Su ejecución implicó una inversión de $21.000.000 y su ejecución es sumamente importante porque beneficia a la conectividad de los parajes de la zona”, explicó Encina Marín.

Luego, en representación de los vecinos, Carlos Martínez expresó: “Quiero agradecer a los pobladores, a las autoridades y al Gobernador, por todo lo que está haciendo por nosotros”. Tras lo cual señaló “conozco este camino, lo he atravesado en las buenas y en las malas”.

Seguidamente, Valdés se refirió a los habitantes de la zona ante quienes recordó que “en una ocasión miramos el camino después de la inundación y estaban aislados porque la carretera que estábamos haciendo, con el Fondo de Desarrollo Rural, se había ido”.

A partir de aquel acontecimiento, “tomamos la decisión de hacer obras de manera definitiva para Stella Marys. De esa forma, estaríamos preparados para cuando se registraran nuevas lluvias abundantes”, afirmó el Gobernador. Al mismo tiempo destacó que “invertimos en estos puentes para que nunca más estén aislados”.

Después, rememoró una serie de dificultades que tuvieron al iniciar las obras. “Primero la malicia de los dichos de que estábamos construyendo unos puentecitos de maderas y después varios episodios que no se pudieron esclarecer”.

No obstante, aclaró que los trabajos continuaron y aseveró que el Fondo de Desarrollo Rural “seguirá trabajando en la zona para hacer los caminos que necesitamos, por el camino del Bajo ya hicimos 50 kilómetros y haremos los 25 kilómetros restantes”.

Valdés también oficializó que la Provincia envió $3.000.000 al Instituto Provincial del Tabaco (IPT) para que 60 familias de Stella Marys tengan agua potable.

Asimismo, subrayó que “estamos invirtiendo en la Estación Transformadora de San Isidro para dar luz a los distintos parajes”.

Durante su alocución, Valdés también realizó algunas críticas a la actual gestión municipal. (Ver recuadro).

Y una vez concluido los discursos, se concretó el tradicional corte de cintas.

Salud

Luego, a la tarde, el ministro de Salud Ricardo Cardozo presidió el estreno oficial del nuevo edificio del hospital “Dr. José Rosenbaum” de Lavalle. Participaron de este acto además del citado funcionario, el ministro de la Producción y candidato a diputado nacional Jorge Vara, el director del centro de salud, la intendenta Lucrecia Vázquez y pobladores en general.

Tras la bendición de las instalaciones por parte del sacerdote y el pastor de la localidad, la Jefa comunal expresó su agradecimiento a la actual gestión provincial por la obra que mejorará la atención médica de los habitantes y recordó que el proyecto se inició con el ex gobernador Ricardo Colombi.

También pronunció un breve discurso, el director del hospital Eduardo Villareal, quien destacó la importancia de contar con una infraestructura adecuada a los distintas servicios que prestan.

En tanto, Cardozo repasó las diferentes etapas que culminaron con la construcción del hospital. En este contexto, rememoró que la localidad “contaba con una salita destruida, a la que arreglaban pero no progresaba. Hasta que un día, la entonces intendente Gladys Cueva ofreció el CIC para utilizarla como centro de salud, mientras se construía este edificio”.

Instalaciones que a partir de hoy estarán al servicio de la comunidad. En este punto, añadió que en breve comenzará a funcionar el laboratorio de análisis clínicos, “hay enfermeros suficientes para que esté abierto las 24 horas, los siete días de la semana y por supuesto, un médico de guardia”.