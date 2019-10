Calamaro en Corrientes dijo cuál es su fórmula para las elecciones

El cantante y compositor Andrés Calamaro se caracteriza por sus polémicas incursiones en público. Desde sus confrontaciones con usuarios de redes sociales, la defensa a diversos personajes inmersos en acentuadas controversias y hasta la militancia en favor de las corridas de toros.

En Corrientes no se apartó de su vocación y confeccionó una fórmula para las elecciones.

😲 Calamaro en Corrientes.

"Estuve en el Gauchito Gil de Mercedes. Le dejé un 'chivas' empezado, unos tabacos, balas y unas llaves. Para que los proyectos terminen bien".

Ahora, 'All you need is pop'.pic.twitter.com/s2PjKfRsUj