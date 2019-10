Puertos fluviales cerrados y guardias federales más activas para cuidar el voto

Todos los puertos fluviales de Corrientes permanecerán cerrados durante el fin de semana y la Prefectura realizará una guardia más activa para impedir el paso el día de las elecciones. En eso consiste el operativo en las fronteras, delineado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El delegado regional de la Dirección Nacional de Migraciones, Andrés Stegelman, confirmó a El Litoral que “los puertos fluviales permanecerán cerrados y Prefectura implementa una guardia más activa para impedir el paso de embarcaciones en los distintos puertos correntinos”.

Normalmente los puertos permanecen cerrados los fines de semana, pero en caso de que una embarcación quiera pasar, debe pagar un canon y Prefectura habilita su paso.

Pero en esta oportunidad ninguna embarcación podrán pasar, aunque intente abonar el canon. Este operativo ya se realizó en las elecciones primarias.

La Dirección Nacional de Migraciones delega en Prefectura el operativo en los puertos correntinos.

“No podrá pasar ninguna embarcación. Excepto por cuestiones humanitarias, por ejemplo sabemos que en Itá Corá no tienen hospital y en algún caso grave es frecuente el traslado a Itatí. Lo mismo sucede en Paso de la Patria”, explicó Stegelman.

En tanto, no habrá restricciones en los pasos fronterizos terrestre, siempre que se cuente con toda la documentación exigida.

Las fuerzas federales como Prefectura, Gendarmería y Policía Federal alistan una guardia más activa y con mayor cantidad de personal.

Los integrantes de las fuerzas llevarán adelante un patrullaje en las zonas fronterizas de Itá Ibaté, Itatí, Ituzaingó y Paso de la Patria.

En Formosa, en tanto, El Litoral pudo confirmar que Gendarmería preparó vallas especiales, ya que la ciudad cuenta con un paso terrestre.

Este medio consultó además al jefe de la Policía de Corrientes, Felix Barboza, quien confirmó: “Toda la fuerza estará atenta ante cualquier eventualidad, ya que sabemos que nuestra frontera es amplia”.

Sin embargo, Barboza, explicó: “Nosotros no tenemos notificación alguna del Ministerio de Seguridad de la Nación para prestar colaboración en el operativo”.

Además, la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que “el objetivo es que sea una persona un voto. Si votó en Argentina no vota en Paraguay”.

La funcionaria dijo que “no va a haber modelos repetidos de gente que es traída a votar a cambio de algún tipo de favor”.

Agregó que “el voto sea un modelo democrático y transparente y no un mecanismo poco claro”.