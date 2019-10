Las oficinas del Registro Civil abrirán hoy sus puertas

El director del Registro Provincial de las Personas, Marcos Amarilla, confirmó a El Litoral que abrirán todas las delegaciones de la provincia que cuenten con DNI para su entrega. De este modo, se garantiza el derecho a voto de los ciudadanos cuyos documentos se encontraban en trámite.

Las oficinas de todas las delegaciones en condiciones de entregar permanecerán abiertas durante los comicios de 8 a 18. Se estima que en toda la provincia son 80 las oficinas del Registro Provincial de las Personas.

En Capital, mantendrán abiertas sus puertas tanto la sede central, por calle San Lorenzo 837, las delegaciones barriales de Doctor Nicolini, Industrial y Laguna Brava.

Sólo en la sede central, según informó Amarilla, hay aproximadamente dos mil DNI en condiciones de ser entregados. Como en todas las elecciones, el objetivo de este servicio es garantizar el derecho a voto de los ciudadanos que hayan iniciado el trámite.

Con qué DNI se vota

Todos los documentos son válidos para votar. Según informó la Cámara Electoral Nacional, se puede ejercer el derecho a elegir con: libreta de enrolamiento/libreta cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, tarjeta del DNI libreta celeste que contiene la leyenda “No válido para votar”, nuevo DNI tarjeta.

La Cámara Electoral Nacional, nuevamente, informó que el ciudadano puede concurrir al cuarto oscuro, incluso con el DNI libreta celeste que contiene la leyenda “No válido para votar”. Es decir, se omite dicha frase ya que por ley se habilita para sufragar con dicho documento, por lo que se recomienda a las autoridades de mesa tener en cuenta la información oficial de la Cámara.

Sin embargo, una de las principales restricciones es que no se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral, pero sí se admitirá el sufragio de quien se presente con una versión posterior al documento que figura registrado en el padrón.

Por otra parte, vale aclarar que el elector puede votar presentándose con libreta de enrolamiento o libreta cívica siempre que no haya gestionado el DNI; de haberlo hecho, las oficinas del Registro Provincial de las Personas permanecerán abiertas en Corrientes, incluso en las delegaciones barriales y del interior, durante los comicios, es decir de 8 a 18 para retirar los documentos.

También podrá votar si el elector se presenta, por ejemplo, con un DNI triplicado y en el padrón figura que se le otorgó un duplicado. No podrá hacerlo, si se presenta con un DNI ejemplar A y en el padrón figura con un ejemplar B.

Identidad

Una de las preguntas frecuentes consiste en saber si es posible votar en el caso de que la fotografía del elector no aparezca en el padrón. Ante estos casos, la Cámara Nacional Electoral informó que sí se debe sufragar.

Respecto de la constatación de la identidad del elector, esta se verifica a través del presidente de mesa, quien comprueba que el documento presentado se corresponde con el que aparece registrado en el padrón. Además, por propia iniciativa o a pedido de los fiscales, puede interrogar al ciudadano sobre las diversas referencias y anotaciones asentadas en su documento. Y se reitera que la ausencia de la fotografía en el padrón electoral o la discordancia entre esta y la que figura en el documento del elector no es un motivo para impedir la emisión del sufragio.

Por otra parte, el presidente de mesa y los fiscales partidarios pueden impugnar la identidad de un elector cuando, a su juicio, estuviere falseando su identidad. La autoridad tomará la huella digital del sufragista sobre un sobre especial y se le entregará, con un sobre en blanco vacío y firmado por él, para que emita su voto. El sobre de votación se colocará adentro del sobre de identidad impugnada junto con un acta donde constarán los motivos por los cuales se impugnó la identidad del elector y luego el votante lo introducirá en la urna de la mesa.