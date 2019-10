Karlen acompañó al equipo de Alberto en el búnker

“Nosotros estamos convencidos de que Alberto Fernández será líder de un proyecto de unidad latinoamericana, en un proyecto, un discurso y una acción de unidad latinoamericana”, dijo el parlamentario del Sur, Alejandro Karlen, el único correntino que estuvo acompañando al equipo de Alberto Fernández en el búnker el pasado domingo.

Con Karlen también estuvieron el ex gobernador, Felipe Sola. Muy cerca se vio a Daniel Arroyo; al ex titular de la cartera de Salud, Ginés González García, y al ex primer mandatario entrerriano Sergio Uribarri. También estaban el Secretario General de la UOM, Antonio Calo, el de la CGT, Héctor Daer, Gustavo Béliz y los ex presidentes del Paraguay, Fernando Lugo y de España, Rodríguez Zapatero, entre otros representantes.