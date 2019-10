Amplían el estacionamiento medido en Curuzú y convocan a nuevos permisionarios

La Municipalidad de Curuzú Cuatiá, a través de la Dirección de Tránsito local, anunció la incorporación de dos calles al actual sistema de estacionamiento medido. Se trata de las arterias Castillo -desde General Ramírez hasta Comandante Andresito- y algunas cuadras de la calle Caá Guazú. Por esta razón, convocan a los interesados en ser permisionarios a que concurran a la oficina del área de Tránsito. Allí, se brindará mayores detalles sobre los requisitos necesarios para estar habilitados a cobrar la tarifa correspondiente. Desde la Comuna indicaron que, por el momento, no tienen previsto actualizar el costo de la hora para estacionar que, actualmente, es de $15.

En diálogo con El Litoral la directora de Tránsito de Curuzú Cuatiá, Estela Güenaga, indicó que realizarán una ampliación del estacionamiento medido en la ciudad, lo que generará que a partir de esta habilitación, todas las cuadras correspondientes al microcentro estarán cubiertas por el sistema. No obstante, aclaró que la nueva medida entrará en vigencia luego de que concluyan con las obras de bacheo que se realizan precisamente en las mencionadas calles de la ciudad.

“A partir de una ordenanza tenemos habilitado el cobro del estacionamiento medido en la calle Castillo, desde General Ramírez hasta Comandante Andresito. También, incorporamos la calle Caá Guazú, todas la cuadras intermedias ya estaban incluidas por lo que tenemos cubierto todo el microcentro”, expresó Güenaga. Asimismo agregó que necesitarán el doble de permisionarios para cubrir estas nuevas arterias. “Actualmente son aproximadamente 15 personas, pero vamos a requerir unas 15 más para hacerse cargo de las nuevas cuadras”, precisó. Al respecto detalló que los interesados pueden acercarse a la dependencia de la Dirección de Tránsito para informarse de los requisitos y acceder así a la autorización que el Municipio otorga.

En este sentido, especificó que pueden acercarse personas particulares y que $225 es el valor actual del talonario que tiene 50 números y “cada uno de esos números representa una hora, cuyo costo para los conductores es de $15”. Sobre esto último, la funcionaria indicó que “por el momento no se prevén subas en el precio pero, de igual manera, es potestad del Concejo Deliberante cualquier tipo de modificación, aunque tengo entendido que no van a haber cambios”.

Luego se refirió a cómo funciona el sistema: “Una vez que el interesado en ser permisionario accede al puesto, la Municipalidad le vende el talonario y le otorga un chaleco identificatorio. Cada persona puede acceder sólo a un turno, sea mañana o tarde”. Tras lo cual acotó que “si bien tenemos una lista de suplentes porque generalmente algunas personas realizan el servicio por un tiempo y después lo dejan, para la ampliación del cobro de estacionamiento vamos a necesitar el doble de los que tenemos ahora. Ya hay anotados y seguimos convocando a los interesados”.

Sobre la entrada en vigencia de las nuevas arterias incorporadas al sistema de estacionamiento medido, la funcionaria aseveró que se concretará cuando finalicen trabajos de bacheo sobre la calle Berón de Astrada.

En este contexto, recordó que en las últimas semanas, varias calles del microcentro estuvieron cortadas por trabajos de pavimentación, por ejemplo, las calles “Castillo entre comandante Andresito y Sarmiento, y Belgrano entre Castillo y Podestá”. Asimismo, estuvieron cerradas las calles Rodríguez Peña entre Caá Guazú y Berón de Astrada, por trabajos de la empresa Gas NEA.

Beneficio para frentistas

Con respecto a las personas que viven en las cuadras contempladas dentro del sistema de estacionamiento medido, Güenaga indicó que deben tributar directamente al Municipio. “Para los frentistas establecimos un beneficio que consiste en el pago de una oblea, que tiene un valor de $150, en el caso de que posean dos vehículos, por ejemplo, abonan una ‘oblea y media’, es decir $225”, detalló y agregó que ya solicitaron información al Registro Automotor para establecer cuál es el parque automotor de la ciudad, “que creció muchísimo en los últimos años, sobre todo de motocicletas”, finalizó la directora de Tránsito.