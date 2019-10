Oficializaron boletas nacionales y de comunas peronistas para el 27-O

Las cuatro boletas de candidatos a presidentes y sus respectivos diputados nacionales fueron oficializadas, pese a algunas observaciones rechazadas por los jueces. Lo mismo sucedió para las 19 comunas peronistas que elegirán cargos municipales.

En el cuarto oscuro de Capital sólo habrá cuatro boletas correspondientes a los candidatos a presidentes y diputados nacionales. ECO+Juntos por el Cambio, que lleva al binomio Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto; Frente de Todos, cuyos candidatos son Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner; la otra boleta es de Consenso Federal de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, y la última corresponde a Ciudadanos a Gobernar, que lleva adherido la papeleta del Frente Nos del candidato presidencial, Juan José Gómez Centurión.

Cada una de esas cuatro boletas cuenta con sus respectivas categorías de diputados nacionales. En ECO+Juntos por el Cambio, la grilla de cuatro postulantes es encabezada por el ministro de Producción, Jorge Vara; en el Frente de Todos, el actual diputado nacional José “Pitín” Aragón irá por su reelección; en Consenso Federal la lista es liderada por el ex concejal Gabriel Romero y en Ciudadanos a Gobernar, por el médico Eduardo “Paco” Achitte.

En los 19 municipios gobernados por intendentes peronistas, donde además de elegir presidente y diputados nacionales, se votarán en total 53 concejales y un defensor de los vecinos (Saladas).

Sólo las alianzas ECO+Juntos por el Cambio y el Frente de Todos tienen representación municipal en las 19 localidades.

Los municipios con mayor cantidad de boletas serán Mercedes, Paso de los Libres y Saladas con un total de 6 boletas distintas y correspondientes a las ofertas electorales de cada comuna.

Cada fuerza deberá llevar el viernes 8 a la Junta Electoral 4.100 boletas por agrupación para ser selladas y oficializadas.

Los apoderados del Frente de Todos habían cuestionado las boletas de la alianza ECO+Juntos por el Cambio de los 19 municipios, ya que en todas los candidatos a concejales eran caracterizados por apodos y no con sus nombres de pila.

La cuestión fue rechazada por la Junta ya que de acuerdo al Código Electoral Provincial el uso de apodos y/o nombres está permitido.

En tanto, los representantes de la alianza ECO+Juntos por el Cambio cuestionaron el uso del color gris en las boletas de la alianza Frente de Todos, arguyeron que ese color no se usó en las Primarias. La objeción fue rechazada, ya que según la Junta, no existía impedimentos para el uso de este tono.

Los 19 municipios que decidieron elegir concejales el 27 de octubre junto a las nacionales son todas gobernadas por dirigentes del PJ. La intención de desdoblar las elecciones (los comicios provinciales fueron el 2 de junio) fue traccionar votos para el binomio Fernández-Fernández.

Las comunas son: San Isidro, Mercedes, Paso de los Libres, Santo Tomé, Saladas, Esquina, Felipe Yofre, Santa Lucia, Cruz de los Milagros, Garaví, Bonpland, San Luis del Palmar, Herlitzka, San Roque, Pedro R. Fernández, Chavarría, Pago de los Deseos, Tabay, Loreto.