Expectativa del sector privado por el futuro de la economía

En el marco previo a las elecciones presidenciales, El Litoral habló con los principales referentes económicos de la provincia quienes coincidieron en que no se presentaría un buen escenario para después del 27 de octubre y, que les preocupaba la baja venta. En el día de ayer, los representantes de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) y Federación Económica de Corrientes (FEC) dieron sus opiniones nuevamente y sostuvieron que hay un clima de tranquilidad por el endurecimiento al cepo y no descartaron que podría haber complicaciones más adelante.

“El hecho de que se hayan juntado el presidente electo con el actual ya es un buen indicio y esto hace calmar las aguas como también lo hace el endurecimiento al cepo, al menos permitirá que no se dispare el dólar como habían anunciado. El dólar está a un valor razonable y no debería ocasionar más inflación”, comentó a El Litoral el presidente de la Fecorr, Gustavo José Ingaramo.

En este contexto, habló también de las compras que realizó en Banco Central y de las tasas en enero. En este sentido, sostuvo la importancia de tomar medidas a largo plazo.

Respecto a la mejora en la demanda en comercios, opinó que “podría ayudar las paritarias, desde las empresas reconocemos la necesidad de la gente pero seguramente se tomarán decisiones para el futuro”. “Vi que algunas cadenas de supermercados están promocionando congelamiento de precios a 15 días y me parece que algo de tranquilidad lleva”, indicó.

Por su parte, Daniel Cassiet de la FEC sostuvo a El Litoral que “aún es todo muy reciente” pero también opinó que la reunión entre Fernández y Macri es positiva para el país. Además, coincidió sobre el cepo y la ayuda que da como freno a que suba aún más la inflación del país.

Cabe recordar que luego del acto electoral de las Paso que golpeó al peso y a la actividad, el dólar subió más de 20%, el riesgo país subió 1.200 puntos básicos, los bonos se desplomaron y la inflación siguió creciendo.