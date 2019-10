Zanzottera seguirá ausente en San Martín

Con la ausencia de Tomás Zanzottera, San Martín sigue con los entrenamientos de cara a lo que será su participación en los playoffs del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El plantel que conduce técnicamente Diego Vadell comenzó la semana de trabajo sin el escolta Zanzottera que viajó a Buenos Aires para realizar una interconsulta médica por el esguince que sufrió en su rodilla derecha.

Si bien hay que esperar los resultados de algunos estudios, en el club Rojinegro adelantaron que la lesión no es de gravedad y la rehabilitación demandará entre 15 y 20 días.

De esta forma, Zanzottera, que tuvo muy pocos minutos en la fase clasificatoria y estuvo ausente en los juegos últimos juegos contra La Unión y Regatas, no será parte de la serie frente a Instituto por los playoffs del Súper 20. El lunes 4 de noviembre, San Martín recibirá al equipo cordobés por el primer punto de la eliminatoria al mejor de tres partidos camino al Final Four.

Las prácticas de San Martín se reanudaron el pasado lunes por la tarde. Después la agenda indicó doble sesiones en los días siguientes con todos los jugadores que fueron de la partida en el encuentro frente a Regatas en el cierre del grupo A.

Por otra parte, la dirigencia trabaja en la búsqueda de un pivote extranjero para el inicio de la Liga.