Sube: empresa local sostiene que funcionan 100 bocas de recarga

Ante las denuncias por el cobro del plus para recargar los plásticos del Sistema Unico de Boleto Electrónico (Sube) del servicio de transporte público de pasajeros y los pocos locales comerciales habilitados para realizar la operación, desde la operadora local “Telerecargas” señalaron a El Litoral que “nosotros contamos con 100 locales que realizan las operaciones en diferentes zonas de la ciudad. Los comerciantes entienden que no pueden cobrar un adicional y que la operación es un servicio que sirve para enganchar al cliente”.

Tras la implementación del sistema los inconvenientes en torno a su funcionamiento fueron varios con el correr del tiempo. En primer lugar, se cuestionó el hecho de que había pocos comercios habilitados para su venta y recarga. Luego, algunos locales comenzaron a cobrar un plus por el servicio de recarga de créditos.

El problema de las monedas al momento de tener que abonar el pasaje en el servicio de transporte se solucionó con la implementación de la tarjeta Sube, pero a varios años de estar en vigencia los problemas por los pocos puntos de recargas y el cobro del plus no fueron subsanados, y hoy se convirtieron en reclamos crónicos contra el sistema.

En este contexto, El Litoral dialogó sobre la cantidad de locales habilitados para realizar la recarga de saldo de la Sube, con el gerente de la firma “Telerecargas”, Federico Fankhauser, quien indicó que “nosotros cumplimos en su oportunidad con la instalación de 100 locales, donde se realizan las operaciones de saldo de las tarjetas. Todos estos comercios están distribuidos por la ciudad y funcionan en la actualidad”, aseguró Frankhauser.

En cuanto al plus que la mayoría de los locales cobra para realizar la operación de recarga comentó que “nosotros, cuando acordamos que funcionara una terminal Sube, lo primero que aclaramos es que no se debía cobrar un adicional porque serían dados de baja. Al comienzo, tuvimos algunos inconvenientes y dado las denuncias que hacían los usuarios, Nación determinaba la baja y nosotros los reemplazábamos, ya que nuestra cuota era de 100 locales. Además, nuestro acuerdo es con Nación, sólo ellos tienen la competencia para darlos de baja”.

En tanto, El Litoral realizó un relevamiento en el casco céntrico de todos los locales donde se realiza la recarga de saldo y de cinco locales sólo uno, ubicado en el puerto local, no cobra un monto adicional por la operación.

Entre los locales habilitados por la operadora local se encuentran los ubicados en Brasil 1269, 25 de Mayo 1132, Siracusa 5612; Chacabuco 1871, San Juan 1083, avenida Independencia 5295, avenida Centenario 4835, avenida Armenia 4315, entre otros.

Desde la Comuna instan a denunciar a los locales que cobran un plus adicional por la recarga de saldo, para ello deben comunicarse a la línea gratuita 0800-555-6864.