River, con la confianza a tope, recibe a Patronato en el Monumental

River Plate, en el pico de su confianza tras el triunfo reciente sobre Boca por la Copa Libertadores, recibirá hoy a Patronato de Paraná, que busca sumar para seguir escapando de la zona de descenso, en partido de la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

El encuentro se desarrollará a partir de las 17.45 en el estadio Monumental de Núñez, contará con el arbitraje de Fernando Echenique y será televisado por Fox Sports Premium (codificado).

El equipo de Marcelo Gallardo llega con la confianza a tope: viene de ganarle por 2-0 a Boca en la primera semifinal de la Copa Libertadores (de la que además es el campeón vigente) y, a la espera de la revancha, prevista para el 22 de este mes, busca recuperar terreno en la Superliga.

Suma 14 unidades (cuatro triunfos, dos empates, dos derrotas), y no puede resignar más puntos si pretende mantenerse en la pelea por los puestos de arriba. El gran palmarés internacional que exhibe este River de Gallardo tiene su contracara en el certamen local, en el que todavía no pudo dar la vuelta olímpica.

La novedad saliente en la lista de concentrados de River es el regreso de su capitán, Leonardo Ponzio, después de dos meses. El volante no juega desde el partido del 30 de julio ante Cruzeiro, en Belo Horizonte (revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores), y la idea de Gallardo es que vaya sumando minutos de cara a la semifinal de vuelta con Boca en La Bombonera.

En cambio, sigue al margen del equipo el volante colombiano Juan Fernando Quintero, que ya se entrena normalmente y quiere meterse en el equipo para jugar con los xeneizes.

Patronato, por su parte, viene cumpliendo una buena campaña. Tiene 12 puntos, se ubica cerca de la zona de clasificación para la próxima Sudamericana y, su objetivo central, de a poco se va escapando de la zona roja de los promedios para el descenso.

Entre suspendidos y lesionados, el DT de Patronato, Mario Sciaqua, no podrá contar con algunos jugadores importantes en la estructura de su equipo, como Mathías Abero o Lautaro Comas.

Pero aún así el conjunto entrerriano es un rival complicado y buscará llevarse los tres puntos del Monumental, objetivo que logró en el único antecedente que existe en la historia: fue 3 a 1, por la fecha 16 del pasado torneo, con un hat-trick de Gabriel Avalos.

En Primera División jugaron cuatro partidos, de los cuales el equipo de Paraná gano tres y River sólo uno. Nunca empataron.