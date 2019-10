Intendente y Vice afirman que el “quiebre político” no afectará a la Municipalidad

Hugo Benítez asumió como intendente y Carlos Oviedo como vice. Esto sucedió el 10 de diciembre de 2017. En el transcurso del tiempo surgió una serie de diferencias de criterios entre ambos compañeros de fórmula sobre la forma de administrar la Municipalidad. A esto, además, se habrían sumado cuestiones partidarias, considerando que el primero pertenece al PJ y el segundo al PL.

En este contexto, el Jefe comunal manifestó a El Litoral que “el Viceintendente salió a decir que uno persigue a la gente, y lo cierto es que jamás perseguí a nadie” y agregó que “él fue quien apretó a los liberales para que no participaran de las reuniones de gestión que convoco. Yo nunca les dije a los de otro partido que se afilien al Justicialismo. En esos encuentros se habla de cómo mejorar el trabajo en el Municipio y para con los vecinos”.

Además, sostuvo que “la mayoría del liberalismo continúa en la gestión municipal, uno de los tesoreros pertenece a ese partido. Martín Alvarez es hijo del ex presidente del Partido Liberal en Esquina y es un joven contador muy comprometido con la administración de la Municipalidad”. A lo que añadió: “El que estaba encargado del Matadero renunció y al de Servicios Públicos lo despedí porque respondía a Oviedo. Pero en esos cargos pondremos a gente liberal, así ya está conversado y estamos esperando que pasen las elecciones para definir quiénes quedarán en esos puestos”. Y refirió que “los liberales que ingresarán en el gabinete serán elegidos por los representantes de ese partido que quedan dentro del proyecto de gestión”.

Por otra parte, aseguró “estamos llevando una gestión ordenada, no tiene hechos de corrupción, con errores sí, pero vamos mejorando”. También aclaró que “de los siete contadores que tiene el Municipio, cinco fueron puestos por la gestión anterior, además está el Tribunal de Cuentas de la Provincia que nos controla”.

Con respecto a la relación con el Concejo, sostuvo que “casi todos los pedidos de informe son firmados por Oviedo, promovidos por él y todos fueron respondidos. Los funcionarios que fueron citados brindaron todas las explicaciones en el recinto. Ahora hay otros pedidos de informe, por ejemplo, sobre proveedores de focos, tenemos toda la documentación para presentar, y lo haremos en su debido momento”, precisó.

En tanto que Oviedo expresó a El Litoral: “El Concejo no tiene autarquía económica, tenemos el 4 por ciento que estipula la Constitución provincial, pero todos los fondos maneja en el Ejecutivo, hasta para pedir una birome dependemos de él”.

Diálogo

Tanto Benítez como Oviedo, ante la consulta de este diario, coincidieron en que hace cuatro meses no dialogan. El Intendente argumentó que “no lo veo, porque todos los días a las 10 de la mañana se va del Municipio por sus negocios privados y regresa al Municipio por la tarde”. Por su lado, Oviedo consideró que “a él le molestaba que trabajara en ambos turnos y que la gente reconociera eso, porque se acercaba a hacerme consultas”.

A la vez, el Viceintendente señaló que “las veces que viene el Gobernador yo no asisto al acto, por respeto al rol del Intendente, considero que él debe ser el que tiene que estar, y también por respeto a la alianza local”.

Finalmente, Benítez consideró que “nunca antes un Viceintendente tuvo tanta participación como en esta gestión, a Oviedo le designé la coordinación de los carnavales y otros eventos, pero él tiene que entender que el Intendente soy yo”.

Mientras que el Vice declaró: “De mi parte pondré mi mejor predisposición para que cada uno mantenga sus funciones y se respete la división de poderes”.