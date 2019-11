Taxis: aguardarán respuestas sobre paradas hasta la semana entrante

Dada la falta de respuestas de la Comuna sobre la habilitación de nuevas paradas del servicio de taxis dentro del microcentro, desde la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC) informaron a El Litoral que la semana que viene acudirán nuevamente al palacio municipal a fin de obtener una respuesta sobre la petición. Además, no descartaron comenzar con las medidas de fuerzas.

Hace unos meses, la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC) formalizó un pedido de ampliación de la cantidad de paradas habilitadas dentro del microcentro y tras varias reuniones todavía la respuesta no llega. En este contexto, el titular de la UTC, Nicómedes Espinosa, dijo a El Litoral que “tras el último encuentro, nos pidieron dos semanas y ya se cumplieron, por lo que en los próximos días nos haremos presente en la Comuna para conocer cuál es la respuesta, ya que nosotros lo unico que queremos es trabajar y el pedido ya lo venimos realizando desde hace tiempo y aún continúan analizando la situación”.

“Espero que tengamos una respuesta positiva ya que en la última reunión todo parecia indicar que así sería, pero ya que no nos comunicaron nada, iremos al palacio municipal para averiguar si resolvieron algo”, sostuvo Espinosa.

Asimismo, desde el sector no descartan comenzar un plan de lucha en caso de no obener respuestas, ya que el tiempo transcurre y lo único que están peticionando es un lugar donde los coches puedan aparcar para luego prestar el servicio.

Se debe considerar que la solicitud de las paradas se refiere a la habilitación en zonas próximas al puerto y en las esquinas de las calles San Juan y Pellegrini, Mendoza e Yrigoyen y San Juan y Junín. Asimismo, se recuerda que la última parada que se otorgó corresponde a la zona del nuevo centro administrativo emplazado en el barrio San Benito que todavía no funciona, por lo que ese lugar aún no está siendo utilizado. A la vez, sostienen que no hay mucho movimiento en ese sector.