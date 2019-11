En el Hércules y en “Las Mil” se desarrollan cotejos de la A

Las canchas del club Hércules, y de las “1536 Islas Malvinas”, serán escenario hoy de una nueva jornada del Torneo Intermedio que organiza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón.

En ambos estadios se disputarán partidos correspondientes a las categorías: A, B y C.

En cuanto al círculo superior, en Hércules jugarán: a las 17, Panadería Romero vs. Cruz Diablo; 18.30, El Cosmos vs. Deportivo Fenix; 20, Complejo Oriana vs. Olimpia y 21.30, Nacional vs. Victoria.

En la cancha de “Las Mil”, a las 17, se medirán Pinta Futsal ante Primos. A las 20, Deportivo Cichero jugará contra Bañado Norte y desde las 21.30, Pingüinos se enfrentará a Marmolería.

Vale destacar que Pingüinos es el actual líder de la copa de Oro, con 25 unidades. Los escoltas son Bañado Norte y Nacional, ambos con 22 puntos. En cuanto la zona de Plata, Deportivo Fenix es el líder, con 17 puntos. Lo siguen El Cosmos (15) y Real Unión (14).

En la B

En lo que respecta a la Divisional B, en cancha de Hércules, el programa de cotejos, es el siguiente: a las 13, Islas Malvinas vs. Donocho; 14, San Pantaleón vs. Santa Rita; 15, Jaguares vs. Sporting Cristal; y 16, Deportivo Dengue vs. Libertad.

Mientras que en el poli de “Las Mil” el programa de encuentros es el siguiente: 13, Aberturas vs. San Jorge; 14, San Benito vs. San Geronimo; 15, Gafa vs. Boca Unidos; y 16, Juniors vs. 17 de Agosto.