San Carlos exigen tener agua potable e informes sobre los fondos que recibió la Comuna

omo en gran parte del territorio provincial, ayer llovía en San Carlos. Sin embargo, eso no impidió que un grupo de pobladores se concentrara en la plaza para manifestar públicamente su malestar ante la escasez de agua potable y además exigir que la jefa comunal brinde informes sobre los recursos que la Provincia le envió para mejorar el servicio.

“El reclamo que le realizamos no responde a una cuestión política, sino simplemente a que es ella -pese a tener ese mandato vencido- la interventora de la Covesa”, contó a El Litoral uno de los pobladores que junto con otros usuarios concurrió con su paraguas para protegerse de la lluvia. En este contexto, indicó: “Al menos podremos juntar esa agua y guardar para los próximos días. En estas últimas semanas, el que no tiene un aljibe, debía pedirle a algún vecino, familiar o conocido que le convidara un poco de agua. No podemos seguir así”.

Otra de las habitantes de la localidad, manifestó a este diario que “años anteriores ya tuvimos problemas con el servicio, pero ahora directamente no lo tenemos, y al que tiene suerte, le sale como un hilito de la canilla”. Tras lo cual comentó que “supuestamente la Provincia ya le mandó tres veces fondos al Municipio para que haga las inversiones necesarias a fin de mejorar el servicio”. Y si bien, la usuaria admitió que se están ejecutando trabajos de recambio en la red de distribución, “en teoría eso va en paralelo a las cañerías viejas, por lo que no deberíamos tener falta de agua potable en nuestras casas”, remarcó.

Seguidamente, tanto ella como los demás usuarios que se reunieron, también recordaron que la intendenta deberá responder una nota sobre cuánto dinero recibió del Gobierno, en qué se invirtió y cómo fue adjudicada la o las obras.

Caso contrario, adelantaron, enviarán un escrito al Gobernador para explicarles que en la localidad carecen de un servicio normal de agua potable.