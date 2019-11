La fecha se cierra esta noche con el clásico chaqueño

For Ever recibirá hoy a Sarmiento en otra edición del clásico chaqueño que cerrará la disputa de la undécima fecha del torneo Federal A 2019/20.

El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Juan Alberto García, también conocido como “El Gigante de la Avenida”, y será arbitrado por Carlos Córdoba.

Sarmiento se ubica como escolta de Boca Unidos en la Zona A del certamen, con 16 puntos, mientras que For Ever está quinto, con 15 unidades.

Resultados de ayer

Defensores de Pronunciamiento igualó ayer 1 a 1 con Güemes. Para el local marcó Siergiejuk, empatando para los santiagueños David Romero.

En Sunchales, Unión cayó frente a Central Norte por 2 a 1. Stecaldo adelantó a los santafesinos, pero “la joya” Reyes, por duplicado, revirtió el resultado para los santiagueños.

También terminaron igualados 1 a 1 Sportivo Belgrano (Miguel Escobar) de San Francisco ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Nicolás Czornomaz); y Douglas Haig (Pablo Mazza) de Pergamino frente a Sportivo (Daniel Salvatierra) de Las Parejas.