Sin Ramírez Barrios y Gallizzi, Regatas juega en Junín

Regatas Corrientes buscará recuperarse de la derrota sufrida en su debut como local en la Liga Nacional ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia, cuando esta noche visite a Argentino de Junín, en la continuidad del certamen.

El encuentro comenzará a las 21 en el estadio “Fortín de las Morochas”, y será dirigido por Diego Rougier, Pedro Hoyo, y Alberto Ponzo; con Jorge Morales como comisionado técnico.

El equipo de Lucas Victoriano tendrá para la oportunidad dos sensibles bajas. La de Fabián Ramírez Barrios, que ya no jugó ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia, y la de Tayavek Gallizzi.

El ala pivote correntino Ramírez Barrios tiene una distensión del biceps femoral de la pierna izquierda que no le permitió jugar en la derrota en suplementario ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 89 a 92.

En tanto al pivote Gallizzi padece de una fascitis plantar de pie izquierdo afectando el arco longitudinal interno, que no le permitió terminar el juego ante Gimnasia, por lo que se decidió no incluirlo en la gira por Junín, y su continuidad en Buenos Aires, ya que el jueves 14 enfrentará en Boedo al campeón defensor, San Lorenzo.

Esto le abre las puertas al ala pivote Yoel Cubillas Rojas, que nació el 25 de diciembre de 1994 en Villa Clara (Cuba); aunque el propio Lucas Victoriano confirmó que es un jugador en desarrollo.