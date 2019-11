Colombi sobre el golpe de Estado en Bolivia: “Violó las normas constitucionales y eso llevó a esta situación”

Varios sectores, entre ellos la UCR nacional y la PJ, repudiaron el golpe de Estado en Bolivia el pasado domingo, es decir, el derrocamiento del presidente Evo Morales por parte de las fuerzas armadas, por la fuerza. Consultado sobre este nuevo escenario, el ex gobernador y senador provincial, Ricardo Colombi opinó que lo que condujo a esta situación “fueron las ganas de perpetuarse en el poder de Evo Morales”.

“Violó las normas constitucionales y eso llevó a esta situación”, manifestó el presidente de la UCR Corrientes a FM La Patriada, en referencia a la resolución de fraude electoral que denunció la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, expresó que no tendría elementos para señalar que en el vecino país hubo un golpe de Estado. También criticó al Congreso: “Que se ocupen de trabajar y no hagan de esta situación un blanco o negro”.

En contraposición a Colombi y en consonancia con la línea nacional, el senador radical Noel Breard expuso que el golpe está claro. “El Ejército y la Policía motorizan el pedido de renuncia del presidente en forma proactiva. El que dice que no es un golpe de Estado tiene un problema de visualización”, aseguró a Radio Dos. Si bien consideró que el presidente no cumplió con la Constitución, esto “no justifica” el golpe. “Esto justifica ganar elecciones, no que lo resuelvan las minorías”, señaló. Además, recordó que ni bien se conoció el dictamen de fraude, el presidente inmediatamente convocó a nuevas elecciones. Recordó que esto “no es casualidad” y las dictaduras militares cuando se dieron de manera simultánea en América Latina. “El Ejército, responde a revanchas de minorías, que son peligrosas”, expresó.