Tomará estado parlamentario hoy la Tarifaria e ingresaría suba del boleto

El proyecto de Tarifaria 2020 tomará estado parlamentario hoy en el Concejo Deliberante. Además, se prevé el ingreso del expediente que propone una actualización de la tarifa del pasaje del transporte público de pasajeros, según pudo saber El Litoral.

La Secretaría de Hacienda del Ejecutivo municipal remitió el expediente 4.521-S-19 de ordenanza Tarifaria 2020. La iniciativa integra el orden del día como asuntos entrados y se prevé que inicie el trámite parlamentario correspondiente. No obstante, se intentaría que haya una primera lectura, aunque para ello se debían consensuar los números para su tratamiento sobre tablas, según pudo saber El Litoral.

Sucede que la normativa, en términos procedimentales, requiere una doble lectura en su tratamiento, como así una audiencia pública. Esta debe ser convocada por la presidencia del cuerpo una vez aprobada la primera. Un tratamiento similar demanda un proyecto de ordenanza de aumento de la tarifa del transporte público de pasajeros, cuya iniciativa no se descarta que ingrese hoy mediante labor parlamentaria, dado los plazos, de acuerdo a lo señalado a El Litoral (ver, además, página 9).

Vale recordar, tal como publicó ayer este diario, el área de Movilidad Urbana elevó al Ejecutivo municipal el acta en el cual se detallan las posibles tarifas que se evalúan para una nueva suba del boleto urbano en la ciudad, que van desde $27 hasta $37. Así, las observaciones hechas por la parte empresarial, estatal y sindical ya están en manos de la Comuna, que deberá remitir el documento al Concejo Deliberante. Por otra parte, si bien hubo una propuesta de la UTA, desde el Municipio fueron enfáticos en descartar cambios en la gratuidad del boleto estudiantil.

Vale señalar que el aumento del boleto ya está generando debate. Al menos una concejal del peronismo, Soledad Pérez, manifestó sus dudas ante la situación de crisis económica que atraviesa el país, según expresó a una radio local. El boleto no se actualiza desde principio de año, cuando el precio pasó de 11 a 19 pesos.