A Tucumán se fue la copa de Vicente

La Copa de Oro “Vicente Rosselló” del Super Seven del Nordeste fue para el representativo Azul de la Unión de Rugby de Tucumán. En la final se impuso sobre el representativo de Salta, por 19 a 14, con un try “en muerte súbita”, tras igualar 14 a 14.

Por su lado, la segunda copa en juego quedó en manos de Crai de Santa Fe que, en el duelo de los santafesinos, se impuso por 19 a 7 sobre Santa Fe RC para llevarse la Copa Challenge. Mientras que la tercera copa en juego fue para Regatas Resistencia, que superó en la final a Paraguay por 15 a 7.

Por los cuartos de final de la Copa de Oro “Vicente Rosselló”, Regatas de Bella Vista golpeó de entrada a los locales, derrotando 19 a 12 a Taragüy; luego, el seleccionado de Salta superó a Pueyrredón por 33 a 7; y los dos elencos del seleccionado de Tucumán a Casi, 33 a 7, y a Noreste, 19 a 12, respectivamente.

En semifinales del trofeo principal, el seleccionado de Salta venció en muerte súbita luego de empatar en 17, a Regatas de Bella Vista y accedió a la final contra el seleccionado de Tucumán Azul, que venció a su par de Tucumán Naranja por 35 a 12.

En tanto, en la Copa Challenge, los cuartos dejó estos resultados: Santa Fe 49- Crai 0; Universitario de Salta 20 - Taragüy B 15; Tigres 33 - Taragüy C 17 y Curne 14- Crai 19. De esta manera en semifinales, Santa Fe superó por 21 a 12 a Universitario de Salta y Tigres cayó ante Crai por 19 a 5, para armar una final bien santafesina.

En los cuartos de final la Copa Estímulo dejó estos resultados: Capri 12 - Paraguay 20; Sixty 19 - Uncaus 12; Regatas Rcia. 14 - Aranduroga 12 y San Patricio A 14 - Formosa 19.

En semifinales, Paraguay venció a Sixty por 21 a 0 y Regatas de Resistencia hizo lo propio ante Formosa por 24 a 7.

Luego de las tres finales, se procedió a la entrega de premios, con un marco de público espectacular que disfrutaba del cuarto tiempo. Los dirigentes del Taragüy RC agradecieron la participación de todos los equipos, referís, sponsors y al público presente.

Para grandes

En el cierre de la jornada del sábado, mientras se definían los cruces de octavos de final del Super Seven, se disputaron las tres finales del Primer Seven de Gordos XXL, organizado por los jugadores del plantel superior de Taragüy. Luego de la etapa clasificatoria, de las dos zonas, accedieron a la final de la Copa Bronce, Taragüy B y San Patricio B, en la que se impusieron los Cuervos por 17 a 12. Mientras que Aranduroga se llevó la Copa de Plata al vencer a Sixty por 17 a 10.

Y la gran final de oro, en cancha 1, ante un buen marco de público, con grandes protagonistas en ambos equipos, el trofeo quedó en manos de Taragüy A, que venció por 21 a 14 a San Patricio A.

Todos los resultados

Copa de Oro: Cuartos de Final: Taragüy 12 - Regatas Bella Vista 19; Salta 33-Pueyrredón 7, Casi 7 - Tucumán Naranja 33 y Noreste 12 - Tucumán Azul 19.

Semifinales: Regatas Bella Vista 17 - Salta 22; Tucumán Naranja 12 - Tucumán Azul 35.

Final: Salta 14 -Tucumán Azul 19.

Copa Challenge: Cuartos de Final: Santa Fe 49 – Crai 0; Universitario de Salta 20 - Taragüy B 15; Tigres 33 - Taragüy C 17 y Curne 14 - Crai 19.

Semifinales: Santa Fe 21 - Universitario de Salta 12; Tigres 5 - Crai 19.

Final: Santa Fe RC 7 - Crai 19

Copa Estímulo: Cuartos de Final: Capri 12 - Paraguay 20; Sixty 19 - Uncaus 12; Regatas Rcia. 14 - Aranduroga 12 y San Patricio A 14 - Formosa 19.

Semifinales: Paraguay 21 - Sixty 0; Regatas Rcia. 24 - Formosa 7.

Final: Paraguay 7 - Regatas Rcia. 15.