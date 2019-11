Según un informe a nivel nacional, un legislador cuesta casi $29 millones al año

De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (Cise) de la Fundación Libertad, un legislador provincial cuesta aproximadamente 34,2 millones de pesos anuales en Argentina, y en Corrientes, 28,9 millones de pesos. De este modo, la ubica décima en relación con otras jurisdicciones subnacionales. Per cápita, el gasto ronda los 1.300 pesos.

El centro comparó el importe destinado al Poder Legislativo en cada una de las jurisdicciones, contemplado en sus respectivos Presupuestos Provinciales durante 2019, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego, se relacionó este número con la cantidad de legisladores provinciales, tanto diputados como senadores (aunque no todas las provincias, como Chaco, cuentan con una Cámara alta). También, se calculó el costo por habitante de la representación parlamentaria.

“De acuerdo a los datos de los Presupuestos Provinciales 2019, las provincias gastan en promedio 34,2 millones de pesos anuales por legislador. El mayor desembolso se observa en Tucumán con 85,7 millones de pesos anuales y el menor en Santiago del Estero con 3,8 millones de pesos”, según detalla el informe de la Fundación.

“Para el total de provincias el presupuesto para mantener la estructura legislativa asciende a 41.008,5 millones de pesos”, indica el trabajo. En el caso de Corrientes, esta cifra asciende a 1.302.422.169 pesos para sostener las cámaras de Diputados y de Senadores, que cuentan con 45 integrantes, de acuerdo con la ley de leyes provincial que cita el documento. En total, el presupuesto anual por legislador es de 28.942.715 pesos.

Esto ubica a la provincia décima en relación con otras jurisdicciones subnacionales. De acuerdo con el informe, “el resultado por provincia arroja resultados dispares entre ellas. Al tope de la tabla, con el costo más alto por legislador, se halla Tucumán con 85,7 millones de pesos anuales, le siguen Chaco con 71 millones de pesos y la Ciudad de Buenos Aires con 69,9 millones de pesos”. En tanto, en el otro extremo, se ubican, con menor costo por legislador, Santiago del Estero y San Luis, con erogaciones de 3,8 y 5,1 millones de pesos anuales por cada legislador, respectivamente.

De esta manera, según señala el informe, el legislador tucumano cuesta casi seis veces más que un legislador jujeño, una diferencia considerable, teniendo en cuenta que dichas jurisdicciones poseen similares cantidades de representantes parlamentarios.

La inversión per cápita en Chaco es de 2.157,85 pesos, de acuerdo con el informe. En tanto, en Formosa es de 1.558,17 pesos por habitante, en Misiones, de 751,52 pesos por poblador.

El trabajo también detalla que en “relación a las variaciones de los presupuestos con respecto al de 2018, se advierte que las jurisdicciones que presentaron mayores incrementos son: Neuquén (64,5 por ciento), Chaco (63,6 por ciento) y Tucumán (58 por ciento)”. En una posición diametralmente opuesta se encuentran Mendoza (10,8 por ciento), Santiago del Estero (16,9 por ciento) y Misiones (19,8 por ciento). Vale señalar que un caso “aparte es el de Formosa, el cual tuvo una variación interanual negativa que alcanzó la cifra de 17,1 por ciento”, según indica el documento.

Vale aclarar, no obstante, que “la mayor parte del gasto del Poder Legislativo se destina a personal, no sólo considerando el sueldo de los legisladores, sino también, secretarías, asesores y demás empleados permanentes y transitorios”, señala el estudio. “Para las provincias que se pudo obtener este dato, se observa que la participación promedio del gasto en personal en el total del gasto legislativo es del 78 por ciento. En las provincias de Tierra del Fuego y Santa Fe este porcentaje es del 58 por ciento y 65 por ciento respectivamente, siendo las dos de menor ratio para las cuales se dispone de información”. En el grupo opuesto, se encuentran Río Negro (92 por ciento), Santa Cruz (89 por ciento) y Formosa (88 por ciento), donde nueve de cada diez pesos gastados en sus respectivas legislaturas corresponden a erogaciones de personal, de acuerdo con el informe.

El presupuesto destinado al Poder Legislativo en las provincias representa en promedio el 1,54 por ciento del total de gastos. Tucumán, Catamarca y Chaco son los de mayor participación.