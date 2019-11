Telefónicos se suman a sindicatos que reabrieron paritarias y alcanzaron un 60%

Los telefónicos se suman al sector de sindicatos que lograron reactivar paritarias tras el coletazo en los precios después de la devaluación, post-Paso. Fijaron un preacuerdo de mejora del 16 por ciento remunerativo a partir de enero de 2020. En un año paritario acumularon un 66 por ciento de aumento.

El preacuerdo se fijó la semana pasada entre los representantes del sector empresarial de las telecomunicaciones y la Mesa de Unidad Sindical de las Telecomunicaciones, conformada por la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina (Foeesitra), Fattel y las Federaciones de Supervisión.

Los trabajadores acordaron una corrección del 16 por ciento remunerativo a partir de enero de 2020; pero esto implica un adelantamiento de un 8 por ciento de este 16 por ciento con los salarios de noviembre de 2019. También se fijó por el Día del Telefónico 2020 un aumento proporcional de un bono; como así una suma por única vez remunerativa de 10 mil pesos por este día.

Con anterioridad, los telefónicos habían arribado a un acuerdo de mejora salarial del 3 por ciento mensual, desde julio pasado. Sin embargo, dada la necesidad de una revisión, las partes volvieron a juntarse para avanzar en las conversaciones que derivaron en un nuevo preacuerdo o acuerdo corto.

Con las mejoras en vista, el año paritario representa una recomposición del 66 por ciento para los trabajadores del sector, si se tiene en cuenta lo acumulado de julio a julio, según informó a El Litoral el secretario adjunto del Sindicato de Telefónicos Corrientes, Rodolfo “Tito” Cerdán. “Estamos muy por encima de la inflación, pero eso no significa que no hubo pérdida del poder adquisitivo. Esto es algo que se debe evaluar”, expresó el dirigente, quien señaló que para una real recuperación salarial, es necesario contemplar varios factores, más allá del índice de precios que mide el Indec, que el día a día inciden en el bolsillo de los asalariados. Por ejemplo, el aumento de los combustibles.

Respecto del bono por el día del Telefónico, este rondará los 38 mil pesos, según anunció el secretario adjunto. Además, para 2021, se garantiza un piso de 48 mil pesos en concepto de bono por la jornada festiva de los empleados del sector. Ello, debido a que se logró aumentar 10 mil pesos.

Por otra parte, la dirigencia sindical del sector logró acordar el “no descuento” del pago de la suma no remunerativa del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de 5.000 mil pesos ya cobrados en octubre de 2019. Este es, el bono anunciado por Mauricio Macri para los privados, previo a las elecciones presidenciales.

Cabe señalar que “el nuevo acuerdo tiene la misma modalidad que el tramo acordado de julio a octubre 2019, en lo que respecta a ser un acuerdo corto”. Además, continúa la negociación de la actual paritaria en marzo 2020, de acuerdo con lo informado desde el sindicato.

El acuerdo alcanzará de manera directa a más de 450 trabajadores en Corrientes. El gremio local, cabe señalar, está adherido a Foeesitra.

De esta manera, los telefónicos se suman a un conjunto de sindicatos que lograron reabrir sus conversaciones paritarias en estos últimos meses. Uno de ellos fue la Asociación Bancaria, que también logró un acuerdo salarial récord, por encima de la inflación, que en el NEA acumula un 45 por ciento, y un bono de 50 mil pesos.