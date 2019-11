Argentina empató ante Uruguay con un penal agónico de Messi

El seleccionado argentino de fútbol obtuvo ayer un agónico empate 2-2 ante su par de Uruguay, con un penal anotado por Lionel Messi, en un amistoso celebrado en la ciudad de Tel Aviv, en Israel, en el último encuentro del 2019, por la doble fecha Fifa.

El mejor jugador del mundo coronó una convincente actuación con un disparo bajo que engañó al arquero de Independiente, Martín Campaña, ya en tiempo de descuento, cuando el elenco “celeste” se regodeaba con la posibilidad de sumar un triunfo en el clásico rioplatense, después de seis años.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, tuvo que remontar dos veces el resultado, mostrando carácter y autoridad como para cumplir tal tarea.

Uruguay, que responde a un esquema clásico diseñado por su veterano entrenador Oscar Tabárez, se puso arriba en la pizarra, a los 33 minutos del primer tiempo, por intermedio de Edinson Cavani, tras una precisa maniobra colectiva.

En la segunda etapa, a los 18 minutos, el delantero Sergio Agüero, con un cabezazo, estableció el 1-1 parcial.

Y sobre los 23m del complemento, cuando peor la pasaba, el equipo “celeste” volvió a adelantarse en el tanteador, con un tiro libre ejecutado por Luis Suárez, donde el arquero de Boca Juniors, Esteban Andrada, pudo haber ofrecido una respuesta más segura.

En el primer tiempo, el equipo argentino buscó hacerse dueño del desarrollo, aunque falló en el tramo final de la cancha, sin mostrar la suficiente profundidad como para inquietar a una sobria defensa rival.

Además, por momentos, al elenco de Scaloni pareció faltarle un “soldado más” en la mitad de la cancha, por lo que el técnico debió recurrir al retraso de Paulo Dybala a la posición de mediocampista por el costado derecho.

Más allá de esa consideración, la labor de Marcos Acuña por izquierda le sirvió al equipo argentino como pistón para buscar desbordes por la banda. El ex mediocampista de Ferro y Racing colaboró con Messi, quien se mostró activo y decidido, a pesar de no gravitar tanto en los últimos metros de la cancha.

Pero Uruguay, un equipo con trabajo desde hace años, supo imprimirle velocidad y precisión a un desprendimiento ofensivo para sacar ventaja. Un pase en cortada de Federico Valverde (Real Madrid) para Brian Lozano, derivó para Lucas Torreira, quien jugó a espalda de Tagliafico para Suárez, que la bajó de primera hacia el centro del área, para que Cavani defina arrojándose al piso para empujar el balón ante un Andrada que nada tuvo por hacer.

La solitaria chance que el equipo albiceleste tuvo antes de la finalización del primer período se dio cuando Dybala venció la resistencia de Campaña, con un disparo bajo de derecha, pero la maniobra fue invalidada por una mano previa del ex jugador de Instituto de Córdoba, quien inicialmente pifió el remate de zurda.

En la segunda etapa, Argentina entregó grageas del buen funcionamiento que exhibió en el primer encuentro ante Brasil en Arabia Saudita, con Messi como conductor.

El empate llegó pasado el cuarto de hora, con un tiro libre que ejecutó el crack rosarino, y que encontró la cabeza de Agüero en el medio del área, anticipando a su marca para vencer a Campaña.

En el mejor momento argentino, el equipo uruguayo encontró petróleo en el desierto. Luis Suárez fue víctima de una infracción en la puerta del área, y el propio delantero del Barcelona ejecutó el tiro libre con “rosca” por sobre la barrera, que le permitió a los dirigidos por el “Maestro” Tabarez ponerse otra vez arriba.

De allí hasta el cierre del partido, Argentina hizo los méritos suficientes como para conseguir la igualdad, aun con un Uruguay que prácticamente se resignó a la chance de continuar atacando, más allá de que podían aparecer espacios o huecos.

Hubo un remate alto de Agüero (de buenos segundos 45 minutos), tras una buena combinación ofensiva, un remate de Messi que rebotó en la marca y se perdió a centímetros del vertical izquierdo, un tiro bajo de Dybala junto al poste derecho, que Campaña desvió al tiro de esquina, y otro cabezazo del “Kun” que obligó a una excelente intervención del arquero de Independiente.

Cuando el partido llegaba al cierre, un desborde por izquierda permitió un tacazo de Lautaro Martínez (había ingresado por Dybala) y la consecuente mano de Martín Cáceres fue sancionada con penal por el árbitro israelí Roi Rainhsriber.

La ejecución de Messi, que llegó a la anotación número 70 con la camiseta celeste y blanca, estampó la merecida igualdad, en el marco de un atractivo clásico rioplatense.