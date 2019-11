Ordenan detención del profesor acusado de abuso sexual en colegio de San Roque

La Cámara de Apelaciones de Mercedes ordenó revocar la eximición de prisión para el profesor acusado de abuso sexual en San Roque, el cual se hallaba en libertad.

El Juez Carlos Balestra ordenó su aprehensión y se confirmó que el acusado ya se encuentra detenido, según destacó ayer el portal de Radio Dos.

En relación con el caso judicial existen seis denuncias vigentes y en una de ellas le dictaron procesamiento, en tanto que en la otra hubo falta de mérito.

Estimaron además que en las cuatro restantes se tendría un fallo la semana que viene.

El hecho que causó verdadera conmoción a nivel nacional sucedió a mediados de junio pasado, cuando un grupo de padres denunció al docente que se desempeñaba en la escuela técnica Remedios de Escalada de San Martín, de San Roque.

Las graves acusaciones fueron por acoso y abuso sexual hacia alumnos de esa institución.

Desde la policía confirmaron en ese momento que los tutores denunciaron penalmente al profesor.

En el marco de la investigación se tomaron declaraciones a docentes y personal administrativo del colegio, así como a padres y hasta vecinos.

El rector del colegio implicado, Sergio Saravia, había admitido que “la situación nos afectó muchísimo”.

En relación con lo acontecido expresó que “tomé conocimiento del hecho por medio de otro profesor. En este momento estamos justamente trabajando en la institución en temas sobre los que preguntamos a los chicos qué les gusta y fue allí que una alumna se paró y le pidió hablar en privado.

Se sumaron otros chicos al mismo pedido y les manifestaron que un profe les decía cosas que no corresponden y hasta que los tocó. Varios chicos le comenzaron a contar lo mismo en las horas de taller.

Como el tema fue generalizado y me di cuenta de que era genuino lo que les pasaba, entonces llamé a una de las técnicas del Disepa que es la señora Graciela Ojeda. Llegó a los 15 minutos”.

En ese momento “tratamos de calmar a los chicos que comenzaron a llorar”.

Posteriormente “convocamos al profesor acusado y nos dijo que fue un mal entendido y que se sentía muy nervioso por la situación que estaba pasando.

Me pidió faltar porque no se sentía bien y en verdad fue lo más conveniente frente a la gravedad del caso”, expresó en ese momento el directivo.

El docente acusado viene atravesando diversas instancias judiciales ya que las denuncias en su contra son de mucha gravedad y es la Justicia la que se halla abocada en dilucidar los detalles de cómo acontecieron las cosas.

Las víctimas son alumnos de 12 y 13 años que se mostraron muy doloridos y emocionalmente afectados cuando les tocó contar su verdad, según coincidieron las fuentes.