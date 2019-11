Pese a una marcha en contra, aprobaron convertir el ex RI9 en espacio de uso público

En la sesión de ayer, una de las últimas del año, se trató y aprobó, únicamente con votos del oficialismo, un proyecto de ordenanza vinculada al Plan Costero, y más precisamente al predio del Ex Regimiento de Infantería 9, convirtiéndolo en espacio de uso público.

La decisión se tomó pese a la marcha protagonizada momentos antes por agrupaciones políticas, sociales y de memoria que rechazaban la propuesta y reclamaban no haber sido convocadas para formar parte del debate.

Al momento de tratar este expediente, varios ediles de la oposición plantearon sus objeciones y pidieron que vuelva a comisión para analizar más detenidamente las modificaciones y que también puedan llamar a las entidades que proteger la memoria, haciendo especial hincapié de que se trata de un ex centro clandestino de detención de la dictadura y que aún hay procesos judiciales en marcha.

El concejal Ataliva Laprovitta destacó la cuestión de forma y la de fondo. Insistió en que se estaba avanzando nuevamente “sin dictamen de la comisión de código y planeamiento, ni de la asesoría jurídica” y remarcó además que ya en la discusión del año pasado -cuando se trató el Plan Costero- “ya planteamos las pocas garantías que teníamos en relación al sostenimiento de los espacios de memoria y el tiempo nos fue dando la razón”.

Señaló como sospechoso que “de una semana para otra”, el oficialismo genera un rápido despacho de comisión y “de golpe entienda que este espacio tiene que ser espacio público y que hay que declararlo de interés municipal”, y lo vinculó con el cambio de Gobierno nacional. “Cuáles son las garantías que ofrece el oficialismo para resguardar los espacios de memoria”, cuestionó.

“Estamos llegando al tratamiento de este proyecto luego de un proceso en el cual claramente no se ha llevado adelante un análisis integral y participativo de todos los sectores de la sociedad”, sostuvo, por su parte, el edil Omar Molina.

Consideró que la decisión se estaba tomando “unilateralmente” y recordó que se trata de un centro de detención donde estuvieron “correntinos y correntinas que han sido secuestrados, torturados y asesinados”.

“No podemos dejar de preservar y garantizar para que quede la memoria de lo que ha ocurrido en ese lugar”, agregó.

“Se han cometido crímenes de lesa humanidad en todas y cada una de las partes de ese predio, está probado en diferentes causas judiciales y no podemos dejar abierta la posibilidad de que se avance cuando aún hay cuestiones judicializadas”, expresó Molina.

Otro de los ediles de la oposición que se expresó al respecto fue Justo Estoup, que remarcó el diálogo que mantuvieron con los representantes de la asociación civil del espacio de memoria RI9, y comentó además varias novedades judiciales vinculadas al Plan Costero, y en especial a la necesidad de una evaluación de impacto ambiental y la convocatoria a una audiencia pública.

Aclaró luego que “no rechazamos el proyecto, pedimos más debate para evitar que por el apuro termine judicializado”.

De parte del oficialismo, únicamente se pronunció el edil Fabián Nieves, que destacó que con la normativa se estaba incorporando al ex Regimiento 9 como espacio de uso público a la ciudad, y resaltó el artículo 4, que establece que “se deberán preservar los edificios declarados valor patrimonial, con protección estructural”.

Ante el planteo de sus pares, sostuvo que al tratarse de un predio que depende de Nación “hay que pedirle garantías al nuevo gobierno nacional”.

La edil Miriam Sosa fue la última en hacer uso de la palabra, que insistió en poner en duda las intenciones y recordó que Macri llegó a anunciar su intención de que Campo de Mayo pase a ser un centro ecológico. “Necesitamos preservar los espacios de memoria”, insistió.

Otros proyectos

En lo que respecta a los proyectos de ordenanza que tomaron estado parlamentario, se destaca la prohibición de circulación del tránsito pesado dentro de la ciudad, con excepción de las bandas centrales de las avenidas 3 de Abril, Independencia, Ferré y aquellas calles que disponga el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). La iniciativa fue girada a las comisiones de Obras y Legislación.

También las comisiones de Obras y Legislación tendrán a su cargo el análisis de la modificación del sentido de circulación de las calles Las Violetas y las Margaritas.