Previo a su restauración, instalan un tinglado para cubrir la Casa de Gobierno

Restaurar una construcción donde funcionó la Casa de Gobierno de Corrientes durante la guerra de la Triple alianza es el objetivo de un convenio que se firmó hace más de un año entre el Municipio de San Roque y la Provincia. Precisamente para evitar que las lluvias sigan deteriorando la edificación antigua, declarado monumento histórico provincial, se encuentran instalando un tinglado desmontable. Luego, se prevé que avanzarán con las obras de recuperación.

En marzo pasado, un poblador de la localidad se comunicó con El Litoral y manifestó su preocupación porque el temporal había provocado más daños en una de la parte. “Se corre el riesgo de perder una edificación histórica que es original, no es una réplica. Tiene un valor muy importante no sólo para los sanroqueños, sino también para todos los correntinos”, indicó en aquella oportunidad. Al mismo tiempo, manifestó: “Considerando lo que causó el temporal, tal vez se pueda implementar algún sistema para al menos cubrir el lugar hasta que comiencen las obras. “Creo que es lo más conveniente para tratar de conservar lo que queda”.

De hecho, es lo que se está llevando adelante ahora.

Según informaron desde la Provincia, están ya en la etapa final de la instalación del tinglado desmontable destinado a proteger la antigua edificación que albergó al Gobierno provincial durante la guerra de la Triple Alianza. Recordaron, en este punto, que la construcción es de ladrillos de adobe. Y si sigue expuesta a las lluvias, “se acelera su erosión y eventual derrumbe”, indicaron.

No obstante, aclararon que el cobertor de chapas de zinc es “provisorio, hasta que se encare la restauración y puesta en valor del edificio”.