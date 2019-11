Lucas Victoriano fue autocrítico: “Nos superaron tácticamente”

El inicio de la temporada 2019 – 2020 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) es el menos pensado para Regatas Corrientes. En cinco presentaciones apenas sumó un triunfo y ya acumula dos derrotas como local, la última fue el pasado jueves frente a Ferro Carril Oeste 83 a 82 en tiempo suplementario.

Luego del juego contra el equipo porteño, el DT de Regatas, el tucumano Lucas Victoriano no dejó dudas en su análisis. “Nos superaron tácticamente, no nos sentimos bien en ningún momento, no tuvimos un partido fácil ofensivamente y eso fue contagioso para la defensa”.

El ataque correntino se mostró muy errático. Los números son muy claros: alcanzó solamente un 41% de efectividad en los tiros de campo (dobles y triples – 4 de 20-), mientras que en libres anotó 18 lanzamientos de 30 intentos.

La definición del juego llegó en tiempo suplementario después de empatar en 71. “No cumplimos con nuestro plan defensivo. Recibimos puntos que eran evitables y que habíamos charlado. Por lo tanto no defendimos bien, recibir pocos puntos no significa defender bien, ellos jugaban como querían y tiraron el tiro que quisieron, no la metieron tanto pero tiraron como lo planeaban”.

Victoriano señaló que todo el plantel y el cuerpo técnico sabe que no jugamos bien. “En el Súper 20 jugamos bien y ahora no lo estamos haciendo. Muchas veces parece que nosotros no anotamos, pero estamos jugando con tiros claros, entonces a la larga vas a anotar, sin embargo, en esta oportunidad no estuvimos en ningún momento con claridad ofensiva”.

La agenda de la Liga determinó que Regatas deberá afrontar dos nuevos juegos como local, pero con bastante tiempo para entrenar y corregir errores. El viernes 29 recibirá a Estudiantes de Concordia y el viernes 6 de diciembre hará lo propio con Instituto de Córdoba antes del clásico con San Martín, previsto para el martes 10 en el Fortín Rojinegro.

“Tenemos un buen espacio para recuperarnos físicamente y anímicamente. Algunos jugadores tienen que levantar en lo individual. Esperemos que contra Estudiantes podamos estar a un nivel óptimo tanto ofensiva como defensivamente para poder competir y poder ganar, para que el equipo se vaya sintiendo mejor, porque estamos con muchos altibajos en este inicio del certamen”.