Massalin: retiran las maquinarias de Goya y ratificaron acuerdos por indemnizaciones

La tabacalera Massalin Particulares avanza con su plan de retiro de Goya. Ayer, por un lado, se concretó una reunión en la delegación local de Trabajo de la Provincia en la que fueron ratificadas las indemnizaciones acordadas por los empleados despedidos. Y por el otro, una empresa comenzó con los trabajos de mudanza de la maquinaria que hasta el pasado martes funcionaba en la planta goyana. Pese a estar atravesando por una difícil situación, los trabajadores resolvieron compartir una cena de despedida en el complejo deportivo de la firma comercial en la que se desempeñaban.

A las 11 estaba programada una audiencia de conciliación en la sede goyana de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia. Un espacio que había solicitado el SOT tras el vencimiento de la la citada medida que regía a nivel nacional.

A fin de conocer en qué términos finalmente se realizó la reunión y quiénes participaron, este diario intentó obtener información oficial. Pero hasta el cierre de esta edición, todos los intentos de comunicación fueron infructuosos.

No obstante, fuentes cercanas a este caso, manifestaron a El Litoral que del encuentro participaron representantes de la empresa y el SOT. Ambas partes habrían ratificado, en ese contexto, los convenios individuales que fueron realizados por las indemnizaciones de trabajadores despedidos.

Traslado y cena

“Una empresa especializada en el desarme y traslado de maquinaria es la que ahora está trabajando en Massalin”, contó a El Litoral uno de los ex empleados de la tabacalera. Al mismo tiempo agregó que “es la misma que a mediados de octubre se llevó cuatro maquinarias para la planta de Merlo”.

En esa oportunidad, recordó “trasladó el equipamiento en un fin de semana”.

Seguidamente, destacó: “Considerando la rapidez con que realizaron la mudanza en aquella oportunidad, creemos que no tardarán mucho. Nos da mucha tristeza ver cómo se desmantela la fábrica pero no podemos hacer nada”.

Teniendo en cuenta que fueron muchos años de trabajo juntos y quieren cerrar esta etapa de su vida de la mejor manera posible, es que resolvieron organizar una cena de camaradería.

“Nos reuniremos el domingo a partir de las 20 en el campo de deportes de la empresa. Pedimos los permisos correspondientes”, afirmó uno de los ex empleados de Massalin Particulares.

Asimismo, precisó que “será a la canasta por lo que cada uno deberá llevar su comida y bebida. Además, pedimos que vengan con sus silletas así están cómodos. La idea es poder compartir, pese a las circunstancias, un buen momento”.