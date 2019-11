Detuvieron a dos sujetos en Entre Ríos por el millonario robo a un ex legislador

En la madrugada de ayer, la policía entrerriana detuvo a dos personas tras su ingreso a esa provincia. Luego, comprobaron que guardaban relación con el millonario robo denunciado en Ituzaingó por la esposa del ex legislador radical Juan José Ayala.

Las fuentes revelaron que cerca de las 0.30 arribó un Volkswagen Voyage al puesto de control del personal de Seguridad Vial de Paso Telégrafo de La Paz. En el mismo viajaban dos personas oriundas de Buenos Aires, de 45 y 47 años.

Aseguran desde la policía que les solicitaron la documentación correspondiente ante lo cual los sujetos se mostraron “sumamente nerviosos”, lo que alertó al personal policial de que “algo escondían”.

De este modo, revelaron el hallazgo de USD 60.000 que llevaban los sospechosos del robo millonario al ex legislador correntino.

Fue tras el exhorto judicial que, después de varias horas de iniciado el operativo, autorizó la requisa a estas personas.

Los policías que sorprendieron a los viajantes en la zona de La Paz los palparon y tomaron conocimiento de que entre sus prendas íntimas llevaban fajos de billetes.

Tras la revisación a estos individuos, autorizada por la autoridad judicial de la localidad correntina de Ituzaingó, después de varias horas, les incautaron USD 60.000 que ocultaban entre sus ropas íntimas.

Así lo confirmó a Elonce el director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Fabio Jurajuria.

Hecho

Tal como informó El Litoral, el pasado sábado 16 en horas de la siesta se produjo el delito en casa del ex senador en la ciudad correntina de Ituzaingó.

La denuncia había sido radicada por María Escobar, esposa del ex senador radical Juan José Ayala, quien se presentó ante la comisaría local y brindó detalles sobre el delito ocurrido en su propiedad.

Relató que ese día se ausentaron en horas del mediodía del domicilio -ubicado en el barrio Belgrano- y que alrededor de las 15 cuando regresaron ya se habían encontrado con el delito consumado.

Los delincuentes se habían metido por una ventana balcón que da con la terraza. Fueron directamente a buscar el dinero en su habitación. Se llevaron USD 50.000, así como otros billetes en euros, además de anillos, cadenitas y demás alhajas, todas de oro y plata.

El valor total de todo lo robado arrojaría una cifra superior a los $3 millones, relataron fuentes policiales.