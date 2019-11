El Senado aprobó nuevas elecciones en Bolivia, sin Evo

El Senado de Bolivia avaló ayer un acuerdo de todas las fuerzas políticas bolivianas que se había concretado ayer para convocar a nuevas elecciones, que no contemplan la participación del ex presidente Evo Morales, quien fue acusado de “sedición y terrorismo” tras un mes de convulsión social en el país andino, que ha dejado al menos 32 muertos. La norma ahora deberá ser avalada por la Cámara de Diputados.

El trato fue alcanzado anoche tras complicadas negociaciones entre ambas partes y se plasmó en un proyecto de ley que fue entregado ayer por la mañana ante el pleno del Senado, que lo avaló por unanimidad.

El senador Oscar Ortiz, del gobierno de transición de la presidenta interina Jeanine Añez, informó acerca del consenso, que anula las elecciones del 20 de octubre. Además de un padrón saneado, se esperan nuevas alianzas y frentes políticos para participar en la contienda electoral.

“Se hará respetar la Constitución, que una persona sólo puede ocupar un cargo electivo por dos períodos de forma continua”, explicó Ortiz.

Luego de que se conociera el acuerdo en el Senado, manifestantes afines al ex presidente empezaron a levantar los bloqueos en las vías de acceso a las principales ciudades de Bolivia.

Según mostraron imágenes televisivas, los automóviles comenzaron a pasar en la noche del viernes por los puntos donde antes había bloqueos. En la planta de combustible en la ciudad vecina de El Alto, donde el martes murieron ocho personas cuando policías y militares rompieron el cerco para sacar camiones cisterna y abastecer de combustible a La Paz, ya había tránsito vehicular.

En un comunicado de prensa, organizaciones sociales afines a Morales instruyeron el retiro de los bloqueos, aunque mantuvieron el estado de emergencia hasta que el Congreso apruebe la convocatoria a elecciones. El gobierno exhortó al dialogo a los diversos sectores para pacificar el país.

Más temprano, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó dos demandas penales contra Morales y el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana por sedición y terrorismo.

La decisión se dio a conocer tras un video que presentó el miércoles en el que supuestamente Morales habla por teléfono desde México con un dirigente cocalero, con el que coordina los bloqueos para dejar sin alimentos a las ciudades.

“Este audio será verificado en Argentina y también pediremos a la empresa telefónica para verificar de dónde es la llamada”, explicó el fiscal general Juan Lanchipa.

Evo Morales gobernó el país durante casi tres períodos constitucionales de cinco años antes de renunciar el 10 de noviembre, alegando un golpe de Estado tras quedar cercado por las protestas contra un supuesto fraude electoral y perder el apoyo de la policía y los militares. Actualmente está exiliado en México.