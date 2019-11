Puesteros de Ex Vía aguardan reubicación a casi un año del incendio

El próximo mes se cumplirá un año del incendio del paseo de compras, ubicado en Ex Vía y Lisandro Segovia, y los puesteros afectados siguen aguardando definiciones respecto a una reubicación. El deseo generalizado entre los comerciantes es la demolición del galpón dañado y la edificación de uno nuevo en el mismo sitio.

En diálogo con El Litoral, varios de los trabajadores comentaron que actualmente no fueron informados de la existencia de un plan para contar nuevamente con un espacio cubierto. Hasta ahora, continúan instalados sobre Ex Vía, en unas carpas que fueron montadas por ellos mismos con lonas donadas por la Comuna.

“Por el momento, no tuvimos contacto con nadie del Gobierno provincial ni del Municipio, no recibimos ayuda alguna. Estamos sosteniéndonos como podemos”, señaló una de las comerciantes a este matutino. El incendio se dio pocos días antes de la Navidad del año pasado. Desde entonces, los trabajadores buscan salir adelante tras haber perdido la totalidad de sus mercaderías.

Más allá de esto, aseguran que sostienen un ritmo aceptable de ventas, aunque muy lejos de lo deseado. “Hay movimiento porque viene gente a comprar carne o verduras y pasa por acá. Nosotros estamos todos los días, incluso los domingos”, resaltaron ayer mientras se encontraban en sus puestos atendiendo.

Además de las complicaciones económicas, los puesteros mantienen su preocupación por las condiciones en las que trabajan diariamente. Aunque cuentan con cierta protección en las carpas, lo cierto es que no son ajenos a las dificultades que traen las lluvias y las tormentas.

“Acá hace mucho calor y cuando llueve se junta agua”, señalaron a El Litoral. A la vez, recordaron que en varias ocasiones la estructura sufrió daños y tuvo que ser reparada luego de las fuertes precipitaciones y vientos.

Los comerciantes esperan que, dado la cercanía de las fiestas de fin de año, las ventas aumenten para lograr cierto alivio económico. Mientras, aguardan una definición sobre el lugar que ocuparán de manera definitiva cuando abandonen la carpa provisoria de calle Ex Vía.