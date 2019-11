Regatas iniciará en su cancha el 2020 recibiendo a Libertad

Mientras Regatas sigue preparando su partido de este viernes ante Estudiantes de Concordia, la Asociación de Clubes (AdC) dio a conocer el calendario 2020 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), completando en su totalidad el primer informe en donde solo dio a conocer el fixture de los meses de noviembre y diciembre.

El plantel de Lucas Victoriano estará debutando en 2020 el martes 7 de enero recibiendo en su cancha a Libertad de Sunchales; para luego afrontar dos partidos de visitante, ante Quimsa (10/1), y Olímpico de La Banda (12/1).

Luego volverá al “Contte”; para recibir a Obras Sanitarias de La Nación (18/1), y Bahía Basket (27/11), cerrando el mes de enero de 2020.

Clásico 2020

En tanto el primer clásico de 2020, el segundo en la Liga Nacional 2019/20 (el primero será el martes 10 de diciembre en el Fortín Rojinegro), se jugará en el estadio “de los Sueños” el miércoles 12 de febrero.

Cierre de fase regular

En tanto, el Fantasma; estará cerrando la fase regular de visitante cuando, se mida en Córdoba ante Atenas (27/4) y ante Instituto (29/4), en lo que se presume, a priori, dos partidos de difícil pronóstico.

> Fixture para Regatas en 2020

7/1 Regatas vs. Libertad

10/1 Quimsa vs. Regatas

12/1 Olímpico vs. Regatas

18/1 Regatas vs. Obras

27/1 Regatas vs. Bahía

- - - - - - - - - -

3/2 La Unión vs Regatas

6/2 Regatas vs. Atenas

12/2 Regatas vs. San Martín

16/2 Regatas vs. Quimsa

29/2 Regatas vs. Comunicaciones

- - - - - - - - - -

4/3 Libertad vs. Regatas

6/3 Estudiantes vs. Regatas

8/3 Comunicaciones vs. Regatas

15/3 Regatas vs. San Lorenzo

18/3 Peñarol vs. Regatas

20/3 Bahía vs. Regatas

24/3 Regatas vs. Platense

27/3 Regatas vs. Hispano

30/3 Regatas vs. Olímpico

- - - - - - - - - -

5/4 Boca vs. Regatas

7/4 Obras vs. Regatas

9/4 Gimnasia vs. Regatas

15/4 Regatas vs. Argentino

19/4 Regatas vs. Peñarol

22/4 Regatas vs. Boca

27/4 Atenas vs. Regatas

29/4 Instituto vs. Regatas