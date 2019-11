Remises: las fiestas de fin de año generan expectativas en cuanto a la demanda

Desde el sector de los remises analizan una nueva readecuación tarifaria que se definirá a mediados de diciembre. En tanto, la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC) informó que tras la aplicación de la suba del precio de la bajada de bandera, que pasó de $45 a $50, la demanda no se resintió. Y señalaron que tienen muchas expectativas de que incremente la demanda durante las fiestas de fin de año.

Dado los últimos aumentos del valor de los combustibles, muchos servicios se resintieron como es el caso de los remises y taxis que avanzan en la aplicación y definición de nuevas tarifas.

En este marco, y luego de dos jornadas en las que el servicio de taxis incrementó el costo de la mínima, de $45 a $50, El Litoral consultó a Nicómedes Espinosa, titular de la UTC, sobre los efectos en la demanda y dijo que “nuestros clientes entienden la situación. Incluso, en reiteradas ocasiones, nos preguntaron cuándo subiríamos los precios. Y dado los incrementos de los combustibles y los repuestos, se comenzó a aplicar la suba”.

“Además, estamos con muchas expectativas por las fiestas de fin de año y las recepciones de las escuelas secundarias, porque eso genera mucho movimiento”, destacó.

Mientras que en relación a la cantidad de coches que ya cuentan con la nueva tarifa, dado que son dos empresas nomás las que pueden modificar los relojes, señaló que “la mayoría de ellos ya cuentan con la nueva tarifa. Son muy pocos los que todavía no aplicaron la suba, pero para el fin de semana ya todos los coches contarán con el nuevo costo”.

Desde la Asociación de Remiseros de Corrientes informaron a El Litoral que aguardarán hasta el nuevo incremento en el precio de los combustibles para definir una nueva tarifa, que seguramente comenzará a regir antes de fin de año.

“Si bien hemos incrementado los precios de la bajada de bandera a $54,50, estamos muy lejos de poder amortizar el servicio con los costos actuales, ya que no sólo aumentó el costo de los combustible, sino también el de los repuestos”, advirtió Castillo referente del sector.