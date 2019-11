Juran los senadores electos

Se realizará hoy la sesión preparatoria a las 9 para que los cinco senadores provinciales electos el 2 de junio juren. En tanto, se estiraría hasta marzo la definición de las autoridades, aunque figura en el orden del día del debate.

El vicegobernador Gustavo Canteros. como presidente del Senado, tomará juramento a los radicales Graciela Rodríguez, Enrique Vaz Torres, Henry Fick y Diógenes González. También al peronista Martín Barrionuevo, que hasta el miércoles ejerció como diputado.

En el orden del día se fijó, además, que debería tratarse la conformación de las autoridades del Senado. Pero fuentes legislativas confirmaron a El Litoral que la mesa directiva se discutirá recién en marzo, cuando se retomen las sesiones ordinarias.

Todo indica que el radical David Dos Santos continuará como vicepresidente primero, cargo que ocupa desde 2013.

Hay que recordar que el vicepresidente primero del Senado se mantiene en línea directa de sucesión en caso de acefalía en el Poder Ejecutivo.

No se debe olvidar que desde el 10 de diciembre, el gobierno de Valdés tendrá mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas.

La oposición, en tanto, deberá abroquelarse e intentar no quedar relegada de los espacios de poder.

En tanto, la comisión de Poderes, presidido por Ricardo Colombi, deberá resolver quién asume en reemplazo de la senadora Nancy Sand, quien ayer presentó su renuncia.

La ex integrante de la Junta electoral del PJ, Patricia Ríndel, y el ex senador Rubén Bassi se disputan la banca vacante.

Ríndel sostiene que debe respetarse el cupo femenino en el cuerpo legislativo, ya que en caso de asumir Bassi, sólo habría cuatro mujeres de un total de 15 integrantes.

Bassi apela a que se respete la norma de corrimiento para asumir, ya que es el que sigue en la lista. Todo indica que primaría este principio.