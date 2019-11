Ganaron el líder y su escolta, todo sigue igual en la punta

Deportivo Empedrado, que venció por la mínima diferencia a Sacachispas y Yaguareté, que goleó a Robinson, fueron los principales resultados de los partidos que pusieron en marcha ayer la vigesimosexta fecha del torneo Oficial de primera división B de la Liga Correntina de Fútbol.

El “plato fuerte” de la jornada tuvo lugar en cancha de Sportivo, donde a primera hora Yaguareté superó holgadamente a Robinson por 4 a 0, para afirmarse en la posición de escolta del certamen.

En el encuentro de fondo salió a la cancha el único puntero del campeonato, Deportivo Empedrado, que tuvo mucho trabajo para desnivelar frente a Robinson, al que finalmente venció por 1 a 0.

Con estos resultados, Empedrado suma 52 puntos, mientras que Yaguareté lo sigue con 49 unidades.

En tanto que en San Luis del Palmar, Juventud Naciente (29) y Doctor Montaña (14) no pudieron sacarse ventajas, igualando el partido 2 a 2.

Completan hoy

La vigesimosexta fecha del certamen se completará hoy con estos partidos:

Cancha de Alvear

14.30: Talleres vs. Alumni.

16.30 Alvear vs. Sportivo Corrientes.

Cancha de Lipton

14.30: Barrio Quilmes vs. Villa Raquel.

16.30: Independiente vs. Soberanía.