Carta de intención y gestiones bilaterales para que San Borja incluya vuelos a Buenos Aires

Para avanzar en las gestiones destinadas a que el aeropuerto de San Borja (Brasil) sea binacional, tal como anticipó El Litoral, el intendente de Santo Tomé, Mariano Garay y su par de la ciudad fronteriza, Marcelo Bonotto, encabezaron la firma de una carta de intención para peticionar ante empresas aéreas y las respectivas Cancillerías la posibilidad de que la ruta área incluya vuelos a Buenos Aires.

El próximo jueves 21 y luego de 60 años, el aeropuerto volverá a operar. Su primer destino será Porto Alegre, “con lo cual ya se genera una alternativa aérea en la microrregión hacia la capital del Estado de Río Grande do Sul, cercano a las playas brasileñas que son muy concurridas por turistas correntinos y de los alrededores”, indicaron desde la comuna santotomeña. A lo que añadieron que “eso se suma al impacto local que tiene en cuestiones educativas, sanitarias y económicas”.

Sobre la citada rúbrica que se concretó el último viernes y del que también participó una delegación santotomeña, el secretario de Relaciones Internacionales, Pablo Ordenavía, manifestó a El Litoral que “el acuerdo de intención firmado entre los intendentes es para gestionar que el aeropuerto sea binacional”.

Seguidamente añadió que “participaron funcionarios y representantes de organismos como los que se encuentran en el Centro Unificado de Frontera y el Puente Internacional de la Integración, esto es: Gendarmería Nacional, la Policía de Brasil, Aduana y Migraciones de ambos países”.

En ese contexto, “ya se acordó la posibilidad de trabajar en los modelos que existen en los aeropuertos que hay en las ciudades fronterizas de Rivera (Uruguay)- Santana do Livramento (Brasil) y Concordia (Argentina) - Salto (Uruguay)”. Con respecto a esto, explicó que “en ambos casos trabajan con un sistema unificado, en el que las personas hacen el trámite en un sólo lugar, para así agilizar el cruce”.

Tras lo cual graficó: “La idea es que, las personas que vengan del lado argentino y pasen por el Centro Unificado de Frontera, ya hagan allí todo el trámite migratorio y de aduana. Para lo cual regiría un sistema de precintos. El objetivo es que no tengan que hacer nuevamente los trámites del lado de Sao Borja. Lo mismo sucedería si el traslado fuera en sentido inverso”.

Para lograr eso, señaló que “ambos cónsules se comprometieron a dialogar para hacer todo lo que sea necesario a fin de poder avanzar en estas propuestas. Por nuestro país, el cónsul dialogará con el Ministerio de Transporte y por la parte brasileña, hablarán con el organismo que se ocupa de la aviación, para ver si se puede concretar todo esto, que sea una terminal binacional”.

Reunión y demanda

Como parte de los trámites, Ordenavía subrayó que “el 20 de este mes, previo al primer vuelo que saldrá de San Borja a Porto Alegre, tendremos una reunión en un hotel de Santo Tomé con la empresa que estará a cargo de esos viajes y la que es subsidiaria de esta, con la intención de exponerles la importancia de incorporar otra ruta aérea. De acuerdo a las conversaciones que ya mantuvimos al respecto, están interesados”.

Seguidamente señaló que “también está la posibilidad que invitemos a la firma que hace los vuelos desde Uruguayana a Porto Alegre, para ver otra alternativa aérea”. En este contexto, expresó que “todas las opciones son válidas y serán estudiadas. Una posible vía es San Borja -Uruguayana -Buenos Aires”.

Con respecto a la demanda en la zona resaltó que “hay mucha expectativa y la gente está empezando a tomar conciencia de la relevancia que tendría poder concretar este proyecto, ya que en caso de contar con vuelos en San Borja esto beneficiaría al sector educativo, ya que tenemos en nuestra ciudad la Facultad de Medicina; al sistema sanitario porque en dos oportunidades se utilizó esa pista para que aterricen aviones para ablaciones e inclusive vemos interés en el sector turístico”.

Además refirió que “en base a los datos que tenemos, hay demanda para viajar a Buenos Aires. Docentes de la Facultad, autoridades municipales y personal de la empresa concesionaria del puente internacional estarían entre los potenciales usuarios de la vía aérea”.

En todos estos casos, señaló que “hasta ahora para ir en avión a Buenos Aires hay que ir de Santo Tomé a Posadas (Misiones) y desde ese aeropuerto, viajar. Idéntico sistema, pero inverso, se debe realizar para retornar. Sin embargo, ese viaje puede ser más corto, si los vuelos se realizan desde y hacia el aeropuerto de Sao Borja”.