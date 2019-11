Abuelos viajeros: el segmento turístico que crece

Con más tiempo libre y flexibilidad para viajar, permanecen en el exterior por lapsos cercanos a 20 días. Especialistas recomiendan acompañarlos en las decisiones y en la planificación de los destinos. El mercado de viajes tiene un segmento que crece sin pausa: los adultos mayores. Tienen más de 65 años y en su mayoría no tienen obligaciones laborales o familiares, lo cual les permite viajar en cualquier época del año, con mejores tarifas y tiempos flexibles. Eligen paquetes turísticos y mayormente cruceros, modalidad que les permite conocer varios países en un contexto seguro y sin mayores complicaciones.

Los adultos mayores nunca se vieron como un segmento atractivo, pero los números muestran lo contrario e indican que están en una etapa que, demuestran vitalidad y desean viajar, contratando servicios turísticos con frecuencia. “Atentos a este escenario pensamos un producto exclusivo y único en la Argentina para personas mayores de 86 años que contempla también servicio por enfermedades preexistentes y/o crónicas.

Desde Organización Piamonte, su CEO Carla Tártara, indica que para este segmento “la tendencia es salir cada vez más en viajes grupales, con una modalidad slow -más de dos noches en cada ciudad-. Se inclinan por salidas acompañadas, siempre con una buena cobertura médica. El promedio de los viajes va desde los 15 a los 20 días. Quienes no pueden viajar mucha frecuencia se inclinan por Europa o destinos clásicos del viejo continente, y quienes sí puedan viajar más seguido eligen destinos exóticos, como Turquía, Egipto, China y Japón. En los últimos años notamos un crecimiento significativo de los turistas en este destino.” En estos casos donde los países son lejanos, las distancias mayores y las culturas, tan distintas, contar con un producto de asistencia en viaje acorde es clave.

Este punto también aplica para los familiares y contactos directos de los abuelos viajeros. Las familias de estos “nuevos turistas” también deben involucrarse y tomar conciencia de lo que se está contratando a la hora de organizar un viaje. Las tendencias de mercado muestran que la decisión de tomar este servicio suele realizarse entre 48 y 24 horas antes del viaje, y esto no es recomendable. “Es muy importante el apoyo familiar en esto. Que conozcan el destino y que estén al tanto de las asistencias y qué cubren realmente. No todos los casos de asistencia tienen que ver con cuestiones médicas, sino también con cuestiones logísticas: conexiones en aeropuertos, extravío de equipaje o documentación. Es por esto que la asistencia debe contemplar esto y además, se debe asegurar un contacto fácil y claro para que la resolución de estos inconvenientes no sea un trastorno engorroso” ejemplificó Jerónimo Pou, Director de Travel Care Asistencia en viajes, uno de los ítems indispensables para emprender este tipo de viajes para este público.

El segmento + 65 años está más informado que nunca

Son usuarios activos de redes sociales, están informados y exigen una atención al cliente acorde. Por este motivo se vuelve la clave la atención directa y responsable en el punto de venta. “Siempre estamos a disposición para brindar el asesoramiento que haga falta y por todos los canales de comunicación que nuestros clientes requieran, ya sea que contraten el producto en una agencia de viajes o vía telefónica. El objetivo es darles un buen asesoramiento y recomendarles lo mejor según el destino, sus características y clima. No es lo mismo un viaje en un crucero, controlado, que el traslado en bus o tren por distintas ciudades de Europa o Asia”, explicó el director de Travel Care.

En este sentido, los especialistas recomiendan el asesoramiento profesional con agentes que conozcan los diferentes destinos y sus particularidades, para así ofrecer productos a la medida de este nuevo segmento que parece crecer sin techo.

