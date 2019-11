Cristina sin TV en vivo

El Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó ayer el pedido de la expresidenta Cristina Kirchner para que su indagatoria del lunes próximo fuera transmitida en vivo por radio y televisión. Votaron por el rechazo los jueces Andrés Basso y Jorge Gorini. Rodrigo Giménez Uriburu se manifestó en disidencia.

Cristina Kirchner declarará el lunes como acusada en caso Vialidad, en el que se investigan irregularidades en la obra pública. Será su primera indagatoria en un juicio oral.

Basso y Gorini advirtieron que antes de que comenzara el juicio habían fijado ya qué actos del proceso se iban a transmitir en vivo y cuáles no, y que las indagatorias no habían sido incluidas. Afirmaron que aquella decisión había sido "debidamente notificada a las partes" y publicada en el CIJ "sin recibir ningún tipo de cuestionamiento".

De acuerdo con lo dispuesto el 9 de mayo por el tribunal, se televisó el inicio del debate y se trasmitirán también, "la discusión final" y "la lectura de la sentencia en su parte dispositiva y fundamentos".

El pedido lo había hecho el jueves último el abogado de la ex presidenta, Carlos Alberto Beraldi.

El principal argumento esgrimido fue que, por ser un "juicio oral y público de gran trascendencia" resultaba apropiado "garantizar su difusión".