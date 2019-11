“Fue muy lamentable lo nuestro, todos coincidimos”, dijo Núñez

El sábado a la noche ante Sarmiento Boca Unidos mostró por segunda vez consecutiva en condición de visitante su peor cara en el torneo Federal 2019/20. Fue goleado por 3 a 0 en Resistencia y si bien continúa al frente de la Zona A del certamen, su rendimiento colectivo deja cada vez mayores dudas, teniendo en cuenta que pretende pelear un ascenso a la Primera Nacional.

“La verdad es que perder así es muy duro, porque una vez nos puede pasar, pero no dos. Volvió a suceder lo mismo que en Salta (NdR: Central Norte le ganó por 6 a 2, dos fechas atrás) y esto nos deja una sensación muy amarga”, expresó ante los medios radiales correntinos, Cristian Núñez.

El delantero agregó: “Vinimos con toda la ilusión después de ganar un partido con actitud, más allá de que lo hicimos sobre la hora, y venir acá a jugar de visitante contra un equipo chaqueño es algo muy lindo, pero que nos ganen así…”.

El futbolista chaqueño dijo que “ellos nos llevaron por delante con actitud, más que nada en el primer tiempo; después cuando quisimos enderezarnos nos hicieron el segundo gol y después vino el otro”.

“No hubo juego, tuvimos dos o tres triangulaciones, pero nada más. No pateamos una vez al arco tampoco. Tenemos que hacer una autocrítica entre todos, que en realidad la hacemos siempre, todos los días, y laburamos”, dijo el “Negro”.

Para Núñez, lo que sucedió ante Sarmiento “tiene que ser una alerta, porque esta es la segunda vez, y si queremos ser protagonistas no nos puede volver a pasar. O de última que nos pase, pero al menos terminar con otra cara. La verdad es que fue muy lamentable lo nuestro, todos coincidimos en eso”, en alusión a sus compañeros y cuerpo técnico.

El goleador histórico de Boca Unidos en el fútbol profesional admitió que personalmente “también sentí mucha impotencia porque me anticiparon, me chocaron y me ganaron. La verdad es que fue un partido para el olvido”.

“Nosotros vamos a estar (clasificar), yo no tengo dudas, a pesar de que falta mucho, pero tenemos que cambiar ahora, ya, la imagen, porque de lo contrario, va a ser imposible que lleguemos”, sentenció el delantero.

Por último, Núñez manifestó que “lo importante es que seguimos arriba, ahora hay que ponerle el pecho a la situación y el otro domingo hay que ganar sí o sí de local”.