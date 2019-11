Izquierdoz y Salvio volverían al equipo ante Vélez

En Boca, volverían a ser titulares Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio en el partido ante Vélez por la Superliga, el próximo domingo en el estadio José Amalfitani.

En el entrenamiento de ayer por la tarde, realizado en el predio de Casa Amarilla, ambos jugadores participaron del fútbol en espacio reducido donde también estuvo Franco Soldano, recuperado de una sobrecarga muscular.

El resto de los futbolistas que no jugaron, o lo hicieron unos minutos, en la victoria ante Arsenal el domingo pasado por 5 a 1, en La Bombonera.

Izquierdoz, quien ingresaría por el zaguero paraguayo Junior Alonso, cumplió el domingo ante el equipo del Viaducto una fecha de suspensión, tras llegar al límite de cinco amonestaciones.

Salvio, quien se incorporó este semestre proveniente de Benfica de Portugal, estaría de entrada -el domingo jugó unos minutos- en reemplazo de Sebastián Villa.

Las dudas del entrenador Gustavo Alfaro pasan ahora por saber si Alexis Mac Allister se recuperará de un golpe en su hombro izquierdo o si en ese sector seguirá jugando Emanuel Reynoso, una de las figuras de la cancha ante Arsenal.

En la ofensiva seguirían Carlos Tevez y Ramón “Wanchope” Abila, más allá de las ganas de Mauro Zárate de poder estar contra su ex club, quien le dio de baja como socio y que en el partido disputado por la Copa de la Superliga, en el semestre anterior, fue duramente insultado por los hinchas velezanos.

En los entrenamientos que el plantel cumplirá durante la semana, y más seguramente en la práctica de fútbol del jueves, el director técnico probará el posible once para jugar en Liniers.

Por otra parte, ayer se conoció el interés del Veracruz, de México, por “repatriar” al mediocampista Iván Marcone.