Caso Dalpozzolo: víctima del arrebato contó que la amenazaron de muerte

Se reanudó ayer el juicio por la trágica muerte de Roxana Dalpozzolo, la joven de 28 años que murió luego de haber sido atropellada por motochorros en el barrio San Gerónimo de la capital correntina, en un hecho ocurrido en agosto del año pasado.

Declaró la mujer que fue víctima del arrebato. “Lo que yo quiero y quiere toda la ciudadanía es que se haga justicia”, dijo Irma Correa ante el tribunal integrado por Ariel Azcona, Juan José Cochia y Amelia Zair Nicolas.

De esa forma, no aceptó la propuesta de los abogados defensores Diómenes Rojas Busellato y Hugo Sandoval, que además incluía una reparación económica de 5 mil pesos y tareas comunitarias que serían realizadas por Ortíz Verdún.

Consultada por el fiscal Gustavo Schmitt, Correa afirmó que estuvo dos meses con tratamiento médico producto de los golpes que sufriera al momento del arrebato y agregó que debió seguir asistiendo al trabajo y hacerlo “forzadamente”, ya que le costaba hacerlo con una sola mano.

Aquel 13 de agosto del 2018, la mujer se desplazaba en una motocicleta junto con su hijo menor y llevaba una cartera con una tarjeta de crédito, una tarjeta Mbareté, 132 pesos, un celular Samsung J2 y una orden de compra por 500 pesos en un supermercado de la ciudad.

Este fue el botín requerido por los delincuentes que posteriormente, en la huida, chocaron contra la motocicleta en la que circulaba Dalpozzolo, que murió un día después por los golpes.

“En la estación de servicio Axion me di cuenta de que los delincuentes me venían persiguiendo, estiraron la mano para robarme y me tiraron de la moto, me golpearon y robaron, agarré a mi hijo de la pierna para que no se golpee”, detalló.

En tanto, agregó que luego, cuando escapaban del robo, “pasó lamentablemente que atropellaron a Roxana”.

“Tengo miedo, hay mucha inseguridad y complicidad. Tengo mucho temor de que me pase algo a mí y a mis hijos”, señaló Irma.

En este sentido, afirmó que recibió amenazas por la calle, “tengo pánico de salir, tengo que salir porque trabajo y por mis hijos, pero tengo miedo”, reveló.

El abogado Martín Ríos, representante de la familia Dalpozzolo, confirmó que la audiencia proseguirá el próximo miércoles.

Señaló que la acusación de la querella fue ratificada por el fiscal Robineau y que ahora el tribunal “volverá a revisar las pruebas en forma oral y pública de todas las partes”.

Seguidamente, el letrado, que espera que los dos acusados sean juzgados por “homicidio en ocasión de robo”, sostuvo que de acuerdo al artículo 155 podrían sentenciarlos a entre 10 y 25 años de prisión.