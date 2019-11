Organizaciones sociales reclamaron contra persecuciones y pidieron tierras productivas

Durante la mañana de ayer miembros de distintas organizaciones sociales y de trabajadores se manifestaron frente al palacio municipal solicitando soluciones a diversos problemas. Un grupo de carreros reclamaron que son perseguidos a diario por agentes de la Dirección de Tránsito que les confiscan los carros y los caballos a pesar de contar con las documentaciones en regla; en tanto productores de una cooperativa agroecológica solicitaron tierras para poder continuar produciendo verduras y hortalizas sin contaminantes ni agrotóxicos.

Los manifestantes se encuentran nucleados en la Federación de Trabajadores Correntinos (Fetrac) y en reiteradas oportunidades reclamaron diálogo con el Estado en la búsqueda de soluciones a problemas de distintos sectores de las organizaciones que la componen.

Frente al palacio municipal ubicado sobre la calle 25 de Mayo 1132 miembros de la Fetrac se manifestaron con diversos reclamos. Desde la Unión de carreros y recicladores de la ciudad denunciaron que son perseguidos por los agentes de la Dirección de Tránsito durante los operativos que se llevan a cabo.

“Varios compañeros denunciaron que los agentes de Tránsito les retiran los caballos que se encuentran atados y los carros a pesar de contar con las documentaciones. Cuando pedimos que nos den explicaciones de los secuestros no nos dicen nada y tenemos que manifestarnos para que nos devuelvan los animales que están en buen estado y los vehículos”, señaló Verónica, referente de la Unión de Carreros y Recicladores en diálogo con El Litoral. “Solicitamos explicaciones y que no nos retiren más los carros porque hay familias que dependen del vehículo para tener su sustento económico diario”, añadió.

Por su parte, los manifestantes de la cooperativa agroecológica Yvy Maraney reiteraron la necesidad de contar con tierras para poder continuar produciendo verduras, frutas y hortalizas sin agrotóxicos ni contaminantes. Se trata de un grupo de pequeños productos que meses atrás fueron desalojados por la Policía de la Provincia de terrenos municipales ubicados en el barrio La Tosquera que estaban siendo ocupados para la producción de verduras de manera agroecológica.

Desde la cooperativa reclamaron no solo tierra y herramientas sino también políticas públicas de apoyo y desarrollo de pequeños productores periurbanos capitalinos que no cuentan con espacios ni oportunidades adecuadas.