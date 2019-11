Rescataron a un hombre en el puente Chaco-Corrientes

Policías y bomberos de Corrientes lograron rescatar este viernes a un hombre que evidenciaba intensiones de arrojarse desde el puente interprovincial General Belgrano, según registraron las cámaras de videovigilancia de la zona y comunicó la fuerza.

Un hombre llamado Samuel, de 25 años de edad, fue rescatado esta tarde desde un lateral del puente "General Belgrano" en una exitosa maniobra desarrollada por cuerpos especializados de bomberos y policías de Corrientes, alertados tras una llamada.

El hombre quedó colgado en una baranda del viaducto, sobre la mano vehicular hacia la provincia del Chaco, según pudo saber ellitoral.com.ar.

A lo largo de 40 minutos fue interrumpido el tránsito, en el marco de la operación desarrollada en el puente con apoyo de la Gendarmería y la Prefectura Naval Argentina.

Los momentos, marcados por un fuerte dramatismo dado lo arriesgada de la maniobra, transcurrieron desde antes de las 17 y hasta pasadas las 17,30, ante una atención generalizada de las personas que transitaban por la zona.

Sobre el final del procedimiento el hombre fue trasladado en una ambulancia a un centro de salud para su revisión médica.

De acuerdo con lo informado por fuentes de la Policía, el hombre rescatado estaba apoyado en un espacio de 20 centímetros por 20 centímetros, sobre el dintel del puente, a una altura superior a los 35 metros, el sector más elevado del viaducto.

Estaba en estado de shock, aunque colaboró con el personal de rescate, que en rueda de prensa desde el Cuartel de Bomberos, dio a conocer los detalles del operativo y remarcó sobre las capacitaciones concretadas a lo largo de los últimos años.

"Me dijo `ayudame`, me habló al oído y una vez en el piso me habló y me dijo que no lo iba a volver a hacer", dijo el bombero policial Héctor Alarcón, que sujetó a Samuel, el joven rescatado.